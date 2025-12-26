Україна виходить на новий етап переговорів зі Сполученими Штатами — сторони домовилися про підготовку зустрічі президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

Про це заявив глава держави після доповіді секретаря РНБО Рустема Умєрова.

Переговори України та США: що відомо

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Рустем Умєров поінформував його про чергові контакти з американською стороною.

За словами глави держави, українська команда не втрачає жодного дня в дипломатичній роботі.

Зеленський наголосив, що сторони досягли домовленості про проведення зустрічі на найвищому рівні — з президентом США Дональдом Трампом — у найближчий час.

— Жодного дня не втрачаємо. Домовилися про зустріч на найвищому рівні — з президентом Трампом найближчим часом. Багато може вирішитися до нового року, — зазначив президент України.

Глава держави також зазначив, що інтенсивність переговорів зростає, а наступні дні можуть стати визначальними для подальших рішень щодо миру та безпеки.

До слова, джерело видання Kyiv Post повідомило, що візит Володимира Зеленського до Мар-а-Лаго у Флориді може відбутися вже 28 грудня.

Напередодні Володимир Зеленський повідомляв про активні переговори зі спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Під час тривалої розмови сторони обговорили нові українські ідеї щодо наближення реального миру.

Ішлося про можливі формати зустрічей, таймінг і конкретні документи, які вже майже готові.

Частина положень потребує доопрацювання щодо чутливих питань, однак спільне бачення з американською стороною вже сформоване.

Президент також заявляв, що найближчі тижні будуть насиченими для дипломатії та координації з європейськими партнерами, щоб всі союзники діяли в одному темпі та зі спільною метою — досягнення безпеки, відновлення та справедливого миру.

