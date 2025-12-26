Україна готова до підписання угод в рамках мирного плану щодо закінчення повномасштабної війни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами 26 грудня.

Зеленський про угоди щодо мирного плану

Передусім українська сторона працює щоденно над декількома документами, яких зараз п’ять, сказав глава держави.

За його словами, Київ хоче проговорити декілька нюансів щодо гарантій безпеки для України.

– Є декілька угод про гарантії безпеки між нами та США. Рамкові речі між нами, США та європейськими колегами. На мій погляд, я бачу зараз, що між нами та США угода майже готова, – сказав він.

На думку Зеленського, це вже друге питання про те, підписувати або не підписувати угоду в рамках мирного плану. Він зазначив, що це залежить від того формату, як відбудеться зустріч. Тому глава держави вважає, що цей документ є вже на столі.

Відповідаючи на запитання про те, чи готовий президент підписати певну угоду, Зеленський відповів ствердно.

– Дивіться, нас є 20 пунктів. Там чотири сторони: Україна, Америка, Росія і Європа. Безумовно, 20 пунктів без Росії та європейців підписувати не можна. Так, чотиристороння угода. Але у нас є двосторонні домовленості. І знову таки, це друге питання, чи ми їх підписуємо з президентом або ні. Нам треба їх ще раз обговорити, – переконаний він.

Як зазначив президент України, щодня наші групи перемовників вносять зміни до всіх цих документів. Володимир Зеленський вважає, що в деяких питаннях можна вже ставити крапку.

