Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом планує обговорити гарантії безпеки, питання територій та Запорізької АЕС у неділю, 28 грудня.

Про це глава держави розповів під час спілкування із журналістами у п’ятницю, 26 грудня.

Зеленський про зустріч з Трампом 28 грудня

– У нас широка адженда. Вона буде на вихідних. Я думаю, що саме у неділю, у Флориді. У нас буде зустріч з президентом Трампом. Ми обговорюватимемо саме ці документи, як я сказав, гарантії безпеки, – сказав Зеленський.

Як стверджує глава держави, наразі мирна угода, яка передбачає 20 пунктів, готова приблизно на 90%.

Також є напрацювання декількох документів щодо гарантій безпеки. На думку Зеленського, бажано знайти можливість обговорити всі.

Крім цього є базові напрацювання щодо економічної угоди. Президент України додав, що зустріч з Дональдом Трампом необхідна, щоб максимально допрацювати ці документи.

– Чи буде обговорено територіальне питання? Всі пункти, по яких у нас є питання та розбіжності, наша сторона підніме, – пояснив він.

Чи будуть європейці на зустрічі Зеленського з Трампом

Європейські партнери під’єднаються в онлайн-форматі до переговорів президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом у Флориді.

За словами глави держави, він перебуватиме у постійному контакті з європейськими партнерами.

– Ми хотіли б, щоб були європейці. Я не впевнений, що саме зараз за добу ми можемо всі зібратися офлайн. Як мінімум, ми під’єднаємося онлайн. На контакті будуть наші партнери, – розповів Зеленський.

На думку президента, якщо говорити про весь мирний процес, тоді необхідно найближчим часом знайти формат, в якому братимуть участь не тільки Україна і США, а і Європа.

Про що говоритимуть Зеленський і Трамп на зустрічі

Як повідомили українські офіційні особи у коментарі Axios, очікується, що в неділю президент США Дональд Трамп прийме президента України Володимира Зеленського в Мар-а-Лаго, щоб спробувати досягти угоди щодо мирного плану.

Напередодні та під час різдвяних свят тривали інтенсивні консультації між українською і американською сторонами, зазначили у виданні, а також між перемовниками зі США і Росією.

Більшість елементів угоди між США і Україною вже узгоджені, за словами офіційних представників обох країн, включаючи гарантії безпеки, які Київ отримає від Вашингтона і Європи.

Високопоставлений представник США підтвердив, що Вашингтон готовий направити гарантію безпеки, текст якої базується на статті 5 НАТО, до Сенату для ратифікації, йдеться в повідомленні.

Зазначається, що головною спірною точкою є вимога Росії контролювати всю територію Донбасу в рамках будь-якої угоди, а також питання контролю над найбільшою в Європі Запорізькою атомною електростанцією (ЗАЕС).

У виданні вважають, що зустріч президентів України і США свідчить про значний прогрес у переговорах. Раніше Трамп заявляв, що зустрінеться із Зеленським тільки в тому випадку, якщо вважатиме, що угода близька до завершення.

