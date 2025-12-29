Необхідна чотиристороння технічна група для підготовки 20-пунктного плану, який мають підписати Україна, Європа, США та Росія.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Що Зеленський сказав про формат переговорів

Володимир Зеленський уточнив, що робоча група України та США вже є і демонструє результати. Зокрема, завдяки її роботі вдалось напрацювати відповідні документи для 20-пунктного мирного плану.

Також була тристороння робоча група там, де Україна потребувала європейських партнерів.

– Якщо ми йтимемо до 20-пунктного плану, який повинні підписати чотири сторони: Україна, США, Європа та Росія, то, напевно, потрібно, щоб технічна група була чотиристороння. Ми нормально до цього ставимося, – повідомив президент.

Водночас існує питання щодо можливих тристоронніх зустрічей або відповідних телефонних розмов між Україною, США та РФ на рівні лідерів.

– Я ще раз підкреслюю, ми ні від кого не ховаємось, відкриті до будь-яких варіантів, форматів, які можуть нас наблизити до закінчення війни, – резюмував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, в США 28 грудня відбулась зустріч президента Володимира Зеленського із американським лідером Дональдом Трампом.

Після завершення зустрічі Зеленський заявив, що мирний план із 20 пунктів вдалось погодити на 90%, а гарантії безпеки від США готові на 100%.

