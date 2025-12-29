План мирної угоди про завершення війни необхідно закріпити на всеукраїнському референдумі, щоб надати документу найвищу легітимність і силу волевиявлення мільйонів громадян.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

Референдум як ключ до легітимності мирної угоди

Володимир Зеленський наголосив, що саме референдум має стати найсильнішим історичним підтвердженням сили майбутньої мирної угоди.

За його словами, такий підхід забезпечує не рішення однієї людини або парламенту, а пряме волевиявлення мільйонів українців.

— 20-пунктний план, ми вважаємо, потрібно закріпити на референдумі, це найсильніший історичний підпис сили цього документа. І дуже хотілося б це зробити, — сказав президент.

Глава держави зазначив, що ставлення Росії до проведення референдуму в Україні є негативним, оскільки для цього необхідне повноцінне припинення вогню.

За словами Зеленського, проведення референдуму потребує щонайменше 60 днів стабільної безпеки та відповідної інфраструктури.

— Референдум вимагає безпеки. Це значить — потрібне припинення вогню. А росіяни не хочуть давати нам припинення вогню настільки, наскільки потрібно для проведення референдуму, — пояснив президент.

Володимир Зеленський також наголосив, що гарантії безпеки мають бути підтверджені не лише персональними підписами, а рішеннями парламентів.

Він нагадав, що попередні міжнародні документи — Будапештський меморандум та Мінські угоди — не забезпечили безпеки для України.

За словами президента, нині Україна та США домовилися, що гарантії безпеки будуть підтримані Конгресом США та парламентом України шляхом голосування.

Також договори в межах Коаліції охочих планується підтверджувати через Європейський парламент.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що Верховна Рада зможе ухвалити рішення про дату президентських виборів після підписання мирної угоди або під час її реалізації за умови наявності безпекових гарантій.

Президент наголошував, що вибори можливі лише за умови повної безпеки, без втрати обороноздатності держави, та не можуть бути інструментом політичного тиску в умовах війни.

