Заяви росіян про нібито повний контроль над містом Родинське на Донеччині не відповідають дійсності.

У Родинському тривають активні бої, ворог намагається закріпитися, але зазнав невдачі. Про це повідомляє угруповання військ Схід.

Росіяни не захопили Родинське

– У Родинському ситуація складна, тривають бої за місто. Ворог намагався закріпитися уздовж залізниці на північ від міста, а також у західних районах. Успіху не мав. Інформація про повний контроль міста ворогом не відповідає дійсності, – йдеться у повідомленні.

У ЗСУ зазначають, що українські підрозділи продовжують активні дії у районі Покровсько-Мирноградської агломерації, де російські війська зазнають значних втрат.

Зараз дивляться

На Покровському напрямку оборонці зупинили 52 штурмові дії противника у районах населених пунктів Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у напрямках Новопавлівки, Нового Шахового, Родинського, Сергіївки та Вільного.

За минулу добу на цьому напрямку було ліквідовано 146 окупантів, з яких 100 – безповоротно.

Ситуація у Покровському і Мирнограді

У повідомленні наголошується, що українські сили й надалі утримують контроль над північною частиною Покровська.

У центральних районах міста українські воїни блокують подальше просування противника.

– Загарбники продовжують активно діяти на заході Покровська. Мета незмінна – вихід у район Гришиного. Але всі атаки ворога наші сили блокують. Ведуться пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові, – йдеться у повідомленні.

У Мирнограді українські підрозділи утримують оборонні рубежі та знищують противника на підступах до міста. Для посилення оборони населений пункт підкріплено додатковими силами та засобами.

– Логістика залишається ускладненою. Для підсилення наших можливостей постачання вживаються заходи з розширення логістичних коридорів до Мирнограда, – додали у ЗСУ.

Загалом у зоні відповідальності угруповання військ Схід протягом минулої доби противник зазнав найбільших втрат – 429 окупантів.

Також українські захисники знищили 986 безпілотників різних типів і 74 одиниці іншого озброєння та військової техніки.

Нагадаємо, 27 грудня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що заяви Кремля про захоплення Гуляйполя та Мирнограда не відповідають дійсності.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.