На Лиманському напрямку російські війська намагаються обійти українські позиції та проникнути безпосередньо в місто.

Великі зони бойової невизначеності та активне застосування безпілотників ускладнюють ситуацію для обох сторін.

Про це заявив начальник управління комунікацій Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Росіяни намагаються проникнути в Лиман

– Російська армія продовжує спроби інфільтрації в Лиман, одночасно намагаючись обійти українські позиції навколо міста, – повідомив Трегубов в ефірі телемарафону Єдині новини.

За його словами, на цьому напрямку фронту серйозні труднощі з логістикою відчувають обидві сторони.

Це пов’язано з великими площами так званої сірої зони та постійною присутністю в повітрі ворожих і українських БпЛА, що ускладнює переміщення підрозділів і постачання.

– З логістикою на Лиманському напрямку є проблеми для обох боків. Там великий “сіряк”, значно більший, ніж здається на мапі. Через активне проникнення БпЛА будь-яка логістична операція – це окрема складність, – зазначив Трегубов.

Він уточнив, що російські підрозділи одночасно намагаються обійти Лиман і зайти безпосередньо в населений пункт, використовуючи різні варіанти тактичного тиску.

Вихід на Слов’янсько-Краматорську агломерацію

За оцінками української сторони, противника особливо цікавить можливість виходу з північного флангу в напрямку Слов’янсько-Краматорської агломерації, через що цей напрямок залишається постійно напруженим.

– Тут вже все йде в хід, їм дуже цікаво вихід з північного боку на Слов’янсько-Краматорську агломерацію, тому цей напрямок у них постійно напружений, але, знов таки, вони там добре отримують по зубах, – розповів Трегубов.

Він наголосив, що російські війська зазнають значних втрат і отримують рішучу відсіч.

Раніше Трегубов говорив про плани росіян на січень. За його словами, ворог має намір обійти Вовчанськ і просунутися в напрямку Лимана.