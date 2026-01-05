Контракт ЗСУ 2026: умови служби та соціальні гарантії для військових
- У 2026 році ЗСУ перейдуть на контрактну службу з оновленими умовами.
- Перший контракт укладатимуть на 1-5 років, наступні - на 1-10 років, у межах граничного віку служби.
Після ухвалення бюджету на 2026 рік багато хто обурився через відсутність прямого підвищення зарплат для військових. Це викликало значний резонанс у суспільстві. Водночас у Міністерстві оборони пояснили, що підвищення виплат для військовослужбовців відбудеться через нову систему мотиваційних контрактів.
Що відомо про службу в ЗСУ за контрактом у 2026 році та яких змін очікувати військовим, читайте в нашому матеріалі.
Умови контракту ЗСУ у 2026 році: що зміниться
У 2026 році в Україні планують суттєво змінити підхід до служби в ЗСУ за контрактом. Міністерство оборони ініціювало перехід Сил оборони на більш професійну модель комплектування, зробивши акцент на добровільній контрактній службі з додатковими мотиваційними умовами. Відповідний законопроєкт №14283 наразі перебуває на розгляді у Верховній Раді.
Як повідомляють у Міноборони, ключова ідея реформи – запровадження мотиваційних контрактів, які мають підвищити зацікавленість військовослужбовців у довгостроковій службі та зменшити залежність армії від мобілізаційних заходів.
Нові умови контракту ЗСУ у 2026 році пропонують застосовувати як до військовозобов’язаних із запасу, так і до тих, хто вже проходить службу за призовом під час мобілізації.
Контракт ЗСУ 2026: на скільки років
Згідно з законопроєктом, контракт ЗСУ 2026 під час особливого періоду стане гнучкішим за строками:
- Перший контракт передбачено укладати на термін від одного до п’яти років.
- Подальша служба можлива за новими контрактами тривалістю від одного до десяти років, але в межах граничного віку перебування на військовій службі.
- Саме це і відповідає запиту багатьох військових – мати прогнозованість і зрозумілі правила продовження служби.
Окрему увагу в законопроєкті приділили тим, хто вже навчається або не відслужив обов’язковий строк після випуску з військових закладів.
Навіть якщо сержант, офіцер або випускник ще не відпрацював визначені 5 років (або 10 років для льотного складу), під час воєнного стану він зможе добровільно укласти новий контракт ЗСУ у 2026 році на строк від 1 до 10 років – за умови відповідності вимогам придатності.
Автоматичного продовження контрактів при цьому не передбачається, рішення ухвалюється добровільно.
Контракт ЗСУ 2026: зарплата та соціальні гарантії
Відповідно до законопроєкту, планується збільшення базового грошового забезпечення та щомісячних надбавок, а також бонусів за участь у бойових операціях і спеціальних завданнях.
Важливою складовою реформи є соціальні гарантії. Законопроєкт закладає право на відстрочку від мобілізації строком до 12 місяців після звільнення з контрактної служби. Така норма має дати військовим час на відновлення, проходження медико-соціальної реабілітації та адаптацію до цивільного життя. Виняток стосується лише короткострокових однорічних контрактів.
Також документ уточнює механізми перевірки підстав для надання відстрочки – цим займатимуться територіальні центри комплектування разом з іншими уповноваженими органами, зокрема СБУ. Це має зменшити зловживання та зробити процедури прозорішими.
У Міноборони очікують, що після ухвалення закону парламентом нові умови запрацюють уже в першому кварталі. Реформа має створити стабільну кадрову основу армії, підвищити престиж служби в ЗСУ за контрактом у 2026 році та посилити мотивацію військових не лише зарплатою.
Адже більшість наших захисників тривожить передовсім невизначеність термінів служби та відсутність ясності щодо майбутнього.