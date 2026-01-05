Після ухвалення бюджету на 2026 рік багато хто обурився через відсутність прямого підвищення зарплат для військових. Це викликало значний резонанс у суспільстві. Водночас у Міністерстві оборони пояснили, що підвищення виплат для військовослужбовців відбудеться через нову систему мотиваційних контрактів.

Що відомо про службу в ЗСУ за контрактом у 2026 році та яких змін очікувати військовим, читайте в нашому матеріалі.

Умови контракту ЗСУ у 2026 році: що зміниться

У 2026 році в Україні планують суттєво змінити підхід до служби в ЗСУ за контрактом. Міністерство оборони ініціювало перехід Сил оборони на більш професійну модель комплектування, зробивши акцент на добровільній контрактній службі з додатковими мотиваційними умовами. Відповідний законопроєкт №14283 наразі перебуває на розгляді у Верховній Раді.

Як повідомляють у Міноборони, ключова ідея реформи – запровадження мотиваційних контрактів, які мають підвищити зацікавленість військовослужбовців у довгостроковій службі та зменшити залежність армії від мобілізаційних заходів.

Нові умови контракту ЗСУ у 2026 році пропонують застосовувати як до військовозобов’язаних із запасу, так і до тих, хто вже проходить службу за призовом під час мобілізації.

Контракт ЗСУ 2026: на скільки років

Згідно з законопроєктом, контракт ЗСУ 2026 під час особливого періоду стане гнучкішим за строками:

  • Перший контракт передбачено укладати на термін від одного до п’яти років. 
  • Подальша служба можлива за новими контрактами тривалістю від одного до десяти років, але в межах граничного віку перебування на військовій службі. 
  • Саме це і відповідає запиту багатьох військових – мати прогнозованість і зрозумілі правила продовження служби.

Окрему увагу в законопроєкті приділили тим, хто вже навчається або не відслужив обов’язковий строк після випуску з військових закладів.

Навіть якщо сержант, офіцер або випускник ще не відпрацював визначені 5 років (або 10 років для льотного складу), під час воєнного стану він зможе добровільно укласти новий контракт ЗСУ у 2026 році на строк від 1 до 10 років – за умови відповідності вимогам придатності.

Автоматичного продовження контрактів при цьому не передбачається, рішення ухвалюється добровільно.

Контракт ЗСУ 2026: зарплата та соціальні гарантії

Відповідно до законопроєкту, планується збільшення базового грошового забезпечення та щомісячних надбавок, а також бонусів за участь у бойових операціях і спеціальних завданнях.

Важливою складовою реформи є соціальні гарантії. Законопроєкт закладає право на відстрочку від мобілізації строком до 12 місяців після звільнення з контрактної служби. Така норма має дати військовим час на відновлення, проходження медико-соціальної реабілітації та адаптацію до цивільного життя. Виняток стосується лише короткострокових однорічних контрактів.

Також документ уточнює механізми перевірки підстав для надання відстрочки – цим займатимуться територіальні центри комплектування разом з іншими уповноваженими органами, зокрема СБУ. Це має зменшити зловживання та зробити процедури прозорішими.

У Міноборони очікують, що після ухвалення закону парламентом нові умови запрацюють уже в першому кварталі. Реформа має створити стабільну кадрову основу армії, підвищити престиж служби в ЗСУ за контрактом у 2026 році та посилити мотивацію військових не лише зарплатою.

Адже більшість наших захисників тривожить передовсім невизначеність термінів служби та відсутність ясності щодо майбутнього.

Джерело: Міноборони

