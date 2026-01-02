Перший віцепрем’єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров стане новим міністром оборони України.

Про це президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

Призначення Михайла Федорова міністром оборони: що відомо

Володимир Зеленський додав, що запропонував чинному очільнику Міноборони Денису Шмигалю інший напрям у державній роботі, “не менш важливий для стійкості країни”.

– Сьогодні ми почали суттєве перезавантаження – зміни внутрішні, щоб Україна була більш стійкою. Минулого року були й хороші результати державних інституцій, які треба зробити більшими. Були й проблеми, які не варто залишати в новому році. Тому – хвиля змін кадрових, і будуть іще рішення – в інституціях, – анонсував президент.

Очільник української держави зауважив, що Михайло Федоров глибоко займається питаннями щодо Лінії дронів і результативно працює в цифровізації державних послуг та процесів.

– Разом з усіма нашими військовими, з військовим командуванням, разом із національними виробниками зброї та партнерами України треба реалізувати у сфері оборони такі зміни, які допоможуть, – зазначив Зеленський.

Він додав, що наразі все тримається на стійкості українців, а у стійкості – має бути необхідна зброя, енергія, фінанси, політика та підтримка інституцій.

Він нагадав, що в рамках кадрових змін:

керівником Офісу Президента став Кирило Буданов , який буде займатися безпековими питаннями та переговорним процесом;

ГУР МО очолить Олег Іващенко , який служив в управлінні та очолював Службу зовнішньої розвідки України;

у СЗР – рішення незабаром;

очікується новий очільник прикордонної служби України, який має запропонувати нові підходи в управлінні відомством;

– Доручив готувати президентський законопроєкт для оновлення ДБР. Є речі, які варто змінити. Очікую законопроєкт у січні, щоб віддати на розгляд Верховної Ради України. Урядовці та Офіс разом мають підготувати пропозиції по ДБР, – додав президент.

Також він повідомив, що заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса, який і сам був командиром бойових підрозділів, найближчими днями буде комунікувати з нашими бойовими бригадами, щоб визначити, які рішення можуть посилити українські позиції.

Володимир Зеленський попереджає, що зміни будуть і у сфері військової освіти, адже там мають знати дані з фронту, чому навчила ця війна, і кожен, хто навчає українських воїнів, має сам навчитися, що таке війна.

– Вирішив змінити й формат роботи Міністерства оборони України. Завтра ми продовжимо зміни. Будуть ще рішення. І завтра буде зустріч на рівні радників із питань безпеки – Європа плюс Сполучені Штати Америки. Дякую всім, хто допомагає! – підсумував президент.

Нагадаємо, Михайло Федоров працював міністром цифрової трансформації України з 29 серпня 2019 року, обіймаючи цю посаду в кількох урядах, а з 2025 року – знаходився в уряді прем’єри Юлії Свириденко як перший віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації.

Раніше Володимир Зеленський анонсував зміну керівництва Державної прикордонної служби України, зазначивши, що Сергій Дейнеко долучиться до виконання завдань у системі МВС.