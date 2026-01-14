Від підприємця до міністра оборони: що відомо про Михайла Федорова
У п’ятницю, 2 січня 2026 року, президент Володимир Зеленський повідомив, що запропонував Михайлу Федорову посаду міністра оборони України.
А уже 14 січня 2026 року Верховна Рада підтримала призначення Михайла Федорова новим мінстром оборони.
Федоров працює в українському уряді з 2019 року. Що відомо про його біографію та кар’єру – далі в матеріалі.
Хто такий Михайло Федоров: від підприємця до члена Кабміну
Михайло Федоров – український IT-підприємець, засновник digital-агентства.
Він народився 21 січня 1991 року в місті Василівка Запорізької області. Освіту здобував у Запорізькому національному університеті на факультеті соціології та управління.
Згодом Федоров закінчив Вищу політичну школу та освітню школу представників НАТО в Україні.
Він заснував у Запоріжжі власне digital-агентство SMMStudio, яке займалося збільшенням продажів за допомогою реклами в соцмережах, наприклад Facebook та Instagram. По 2019 рік він був генеральним директором компанії.
Крім того, Федоров був організатором Facebook Marketing Conf та спікером на різних форумах (IT-Forum 2016, iForum 2019, LVIV SMM FORUM).
У 2018 році він обіймав посаду операційного директора в освітньому проєкті для підприємців Суперлюди.
Михайло Федоров очолював діджитал-напрямок президентської кампанії Володимира Зеленського, вибудував комунікацію онлайн та мережу сторінок у соцмережах.
А після перемоги Зеленського на виборах Федоров став позаштатним радником президента з digital-напрямку (з травня 2019 року).
На позачергових виборах до Верховної Ради в 2019 році Федоров був обраний нардепом від партії Слуга народу (№6 у виборчому списку).
А 29 серпня 2019 року його призначили на посаду віцепрем’єра – міністра цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука. Він став наймолодшим членом Кабміну в історії незалежної України, очоливши Мінцифри в 28 років.
Після призначення Дениса Шмигаля новим очільником уряду в березні 2020 року Федоров був одним із небагатьох, хто залишився на своїй посаді.
У вівторок, 21 березня 2023 року, Верховна Рада призначила Михайла Федорова на посаду віцепрем’єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністра цифрової трансформації України.
Згідно з даними за лютий 2023 року, на посаді віцепрем’єра він отримав зарплату в розмірі понад 61 тис. грн.
Михайло Федоров одружений та виховує доньку.
Держава в смартфоні та інші проєкти
За час роботи в уряді Федоров запустив низку проєктів у сфері цифровізації.
Своїм завданням він вважає побудувати “державу в смартфоні”. Йдеться про те, щоб перевести максимум документів та державних послуг онлайн, щоб прибрати бюрократичні процедури, черги та спростити життя для громадян України.
В планах уряду було перевести 100% державних послуг в онлайн-режим до 2024 року.
– Згідно з планом уряду, до 2024 року громадяни мають отримати доступ до 100% державних послуг. Якщо така послуга не буде доступна онлайн, значить, її не буде і в офлайні, – наголошував Федоров.
Разом зі своєю командою він запустив низку сервісів та проєктів, зокрема:
- портал та застосунок Дія, який дозволяє отримувати держпослуги онлайн;
- спеціальний правовий та податковий простір для IT-компаній Дія.City;
- е-Резидентство, що передбачає можливість для іноземців отримати статус е-резидента та відкрити свій бізнес в Україні онлайн;
- COVID-сертифікати у смартфоні;
- національну онлайн-платформу для розвитку цифрової грамотності Дія. Цифрова освіта;
- портал Дія.Бізнес, який допомагає підприємцям у створенні, розвитку та масштабуванні бізнесу;
- Дія.Платформа Центрів – сервіс, за допомогою якого можна отримати необхідні адміністративні послуги;
- платформу єДопомога для допомоги кожному, хто постраждав від російської агресії, та інші сервіси.
Крім того, Михайло Федоров став ініціатором щорічного форуму Diia Summit у сфері інформаційних технологій.
У 2020 році Федоров увійшов до національного рейтингу 30 до 30 від видання Forbes (у категорії Агенти змін).