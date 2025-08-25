На Рівненщині раптово помер 34-річний мобілізований: що кажуть у ТЦК

На Рівненщині під час перебування в районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки помер чоловік 1991 року народження Віталій Сахарук.

Мешканка Рівненщини Ніна Сахарук написала у Facebook, що її сина Сахарука Віталія мобілізували співробітники ТЦК та СП 21 серпня 2025 року.

Вона стверджує, що його незаконно утримували три дні. А ввечері 23 серпня стало відомо, що чоловік помер, а тіло було відправлено у морг.

У ТЦК та СП пояснили, що чоловіку стало зле під час перебування на пункті збору для відправки до навчального центру.

Смерть чоловіка після мобілізації: що кажуть у ТЦК та СП

Під час проведення оповіщення близько 11:00 у четвер, 21 серпня, в селі Городець військовослужбовцями одного із районних ТЦК та СП Рівненщини було перевірено військово-облікові документи Віталія Сахарука.

Під час перевірки встановили, що він не має права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Крім того чоловік є порушником військового обліку через неявку у січні 2025 року за повісткою.

У ТЦК кажуть, що громадянину запропонували поїхати до районного ТЦК та СП, на що той погодився. Після прибуття було складено протокол про адмін порушення та направлено чоловіка на ВЛК.

– Під час перебування на пункті збору для відправки до військового навчального центру Сахаруку В.В. стало зле. Терміново йому було викликано екстрену швидку медичну допомогу. На жаль, лікарі констатували смерть Сахарука В.В, – йдеться у повідомленні.

Там додали, що першочерговими слідчо-оперативними заходами було встановлено, що смерть чоловіка настала через серцеву недостатність. Ознаки насильницької смерті відсутні.

