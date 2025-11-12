Уповноважена з питань захисту державної мови Олена Івановська прокоментувала результати дослідження щодо використання української мови в школах.

Вона наголосила, що оприлюднені дані є першим кроком до суспільного обговорення цієї теми і вибудовування державної стратегії для покращення ситуації.

Мовна омбудсменка про українську в школах

В ефірі національного телемарафону Єдині новини Івановська зазначила, що результати дослідження не стали для неї здивуванням, адже батьки, діти яких ходять до київських шкіл, помічають певні проблеми.

– Роботи, як ми бачимо, чимало. Тут мають бути задіяні і різні гілки влади, і громадянське суспільство, і насамперед батьки, які мають опікуватися майбутнім своїх дітей. Якщо немає мовної практики вдома, то, мабуть, не варто очікувати, що в будь-якому іншому місці, зокрема в школі, їхню дитину виховають так, як би вони про це мріяли, і дадуть їй відповідну мовну стійкість, – сказала омбудсменка.

Івановська додала, що сподівається на ухвалення законопроєкту про освітнє середовище, згідно з яким українська мова має звучати не лише під час уроків, а й на перервах на усій території навчального закладу.

– Державна мова повинна звучати у межах навчального процесу не лише на уроках, а й на перерві, в гуртковій позакласній роботі, у спілкуванні в учительській. Мені здається, що саме підкріплення правових позицій і вчителів, і батьків буде більш гарантоване у разі ухвалення цього законопроєкту про освітнє середовище, – сказала омбудсменка.

Нещодавно стало відомо, що у київських школах ситуація з використанням української гірше ніж загалом по Україні.

Лише 18% столичних школярів зазначили, що говорять виключно українською мовою. 66% спілкуються недержавною мовою на уроках та 82% — на перервах.

