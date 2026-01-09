Злочинна організація заволоділа майже трьома мільярдами гривень бюджетних коштів, виділених на закупівлю інженерних боєприпасів для потреб Збройних Сил України.

Про це повідомляє ДБР.

Як працювала схема постачання неякісних мін ЗСУ

Зазначається, що мова йде про протипіхотні та протитанкові міни, від якості й надійності яких безпосередньо залежить життя українських військових.

За даними слідства, учасники злочинної організації створили фіктивну картину спроможності виготовляти та постачати боєприпаси.

– Для цього вони використали товариство з обмеженою відповідальністю, яке раніше ніколи не займалося виробництвом мін, але отримало доступ до контрактів Міністерства оборони України з багатомільярдними авансами, – йдеться у повідомленні ДБР.

Співробітники бюро виявили, що для того, щоб ввести в оману військових посадовців та військові представництва, фігуранти штучно розганяли фінансові показники підприємства.

Так, наприкінці 2022 року вони масово переказували кошти між пов’язаними структурами, створюючи видимість великого обороту та фінансової стабільності.

Повідомляється, що також фігуранти організували підготовку технічної та конструкторської документації на протипіхотні міни ПВП-50 і ПВП-200, а також на протитанкові міни МПТ-23П2.

– У цих документах свідомо закладали неправдиві відомості: зазначали підривники, які фактично не могли використовуватися з такими виробами, завищували реальну вагу вибухових пристроїв, передбачали застосування вибухових речовин з невідповідним хімічним складом, – перерахували в бюро.

Крім іншого, учасники злочинної схеми вказували у документації нібито проведені випробування, які насправді або взагалі не проводилися за окремими параметрами, або ж показали негативні результати.

Слідство встановило, що такі критичні недоліки не помітили військові службові особи, які погоджували ці документи та схвалювали укладення контрактів.

Зокрема, без належного обґрунтування погодили проведення випробувань лише раз на п’ять років або після виготовлення 10 тисяч одиниць продукції, що фактично унеможливлювало контроль якості нових виробів.

– У результаті було укладено п’ять державних контрактів, за якими на рахунки підприємства перерахували понад 2,9 млрд грн авансових коштів. Поставлені міни виявилися непридатними до використання – вони або не спрацьовували, або не мали заявлених уражаючих властивостей. За окремими контрактами продукцію взагалі не поставили, а отримані аванси не повернули, – наголосили в ДБР.

Крім іншого, за даними розслідування, значну частину коштів фігуранти не використовували за призначенням, а відправляли як фінансову допомогу стороннім особам та для придбання обладнання й розміщення на депозитах задля легалізації незаконно отриманих доходів.

Працівники ДБР 8 січня провели низку обшуків, після яких затримали чотирьох учасників організації – очільника й керівників окремих напрямків.

Їм повідомили про підозру у привласненні коштів в особливо великих розмірах, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом та створенні та участі в злочинній організації.

Бюро наголосило, що все ще розшукає ще одного учасника цього злочинного угруповання.

Також про підозру повідомили чотирьом військовим службовим особам з військових представництв Міноборони.

Їх підозрюють, зокрема, в умисному невиконанні службових обов’язків, що призвело до тяжких наслідків для обороноздатності держави.

Ще одну підозру оголосили посадовцю державного підприємства, який допустив спорядження вибухових пристроїв речовинами неналежної якості та з меншою вагою, ніж передбачено технічними умовами.

– Наразі щодо всіх підозрюваних готуються клопотання до суду про обрання запобіжних заходів. Досудове розслідування триває, – підсумували в ДБР.

Нагадаємо, командира однієї з військових частин Державної прикордонної служби визнано винним за закупівлю неякісних шоломів на 36 млн грн.

