Російські війська активізували тиск на позиції Сил оборони України на східному березі річки Оскіл у районі Куп’янська на Харківщині.

Ворог робить спроби скористатися зимовою погодою та здійснити переправу через кригу, проте ЗСУ утримують позиції.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив начальник управління комунікацій Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Росіяни тиснуть на позиції ЗСУ поблизу Куп’янська

За його словами, безпосередньо в межах Куп’янська річка Оскіл не є суттєвою перешкодою, оскільки підрозділи ЗСУ утримують позиції на обох берегах водойми.

– В околицях Куп’янська Оскіл фактично не грає ролі – наші війська стоять по обидва боки річки, – пояснив Трегубов.

Північніше міста ситуація є більш напруженою. Там росіяни намагаються використовувати замерзлу поверхню річки для здійснення переправ.

Як зазначив Трегубов, інколи ворогу вдається переправитися на протилежний бік.

Однак загальна обстановка на північ від Куп’янська залишається відносно стабільною.

Раніше Віктор Трегубов заявляв, що Росія нарощує тиск у Куп’янському районі, однак усі спроби противника проникнути безпосередньо в місто зазнають невдачі.

Сили оборони повністю контролюють ситуацію та успішно зривають інфільтраційні дії ворога.