Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Втрати ворога на 11 січня: мінус 1130 окупантів, 11 танків та 44 артсистеми
Минулої доби Сили оборони України ліквідували щонайменше 1130 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога на 11 січня 2026 року
- особового складу – близько 1 218 940 (+1 130);
- танків – 11 521 (+11);
- бойових броньованих машин – 23 885 (+3);
- артилерійських систем – 35 952 (+44);
- РСЗВ – 1 598 (+1);
- засобів ППО – 1 269;
- літаків – 434;
- гелікоптерів – 347;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 104 068 (+654);
- крилатих ракет – 4 155;
- кораблів / катерів – 28;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 73 644 (+134);
- спеціальної техніки – 4 039.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 418-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
