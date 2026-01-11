Минулої доби Сили оборони України ліквідували щонайменше 1130 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 11 січня 2026 року

  • особового складу – близько 1 218 940 (+1 130);
  • танків – 11 521 (+11);
  • бойових броньованих машин – 23 885 (+3);
  • артилерійських систем – 35 952 (+44);
  • РСЗВ – 1 598 (+1);
  • засобів ППО – 1 269;
  • літаків – 434;
  • гелікоптерів – 347;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 104 068 (+654);
  • крилатих ракет – 4 155;
  • кораблів / катерів – 28;
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 73 644 (+134);
  • спеціальної техніки – 4 039.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 418-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

