Вибухи в Воронежі 10 січня: місто атакували безпілотники
- У Воронежі ввечері 10 січня пролунало щонайменше 20 вибухів під час спроб ППО РФ збивати безпілотники.
- Протягом понад години над містом фіксували роботу ППО, гул двигунів і димову завісу, яку було видно з різних районів.
Вибухи у Воронежі РФ пролунали ввечері 10 січня. Російські сили ППО намагалися збивати безпілотники.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Вибухи в Воронежі 10 січня: що відомо
Мешканці різних районів міста чули щонайменше 20 гучних вибухів.
Гучні хлопки, гул двигунів і робота ППО тривали понад годину, над містом з’явилася димова завіса, яку було видно з різних точок.
Мешканці Воронежа писали про серії вибухів із короткими паузами між ними.
Нагадаємо, в ніч проти 10 січня Волгоградську область Росії атакували дрони, внаслідок чого спалахнула пожежа на нафтобазі Жутовська.
Ця атака стала частиною серії ударів по території РФ упродовж однієї ночі.
Зокрема, у Краснодарському краї оголошували ракетну та дронову загрозу, місцеві жителі також повідомляли про вибухи.
За попередніми даними, ціллю міг стати нафтопереробний завод у Слов’янську-на-Кубані.
Волгоградська область регулярно потрапляє під удари дронів. Наприкінці грудня безпілотники вже вразили НПЗ Лукойл-Волгограднафтопереробка, що призвело до масштабної пожежі.