Вибухи у Воронежі РФ пролунали ввечері 10 січня. Російські сили ППО намагалися збивати безпілотники.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Вибухи в Воронежі 10 січня: що відомо

Мешканці різних районів міста чули щонайменше 20 гучних вибухів.

Гучні хлопки, гул двигунів і робота ППО тривали понад годину, над містом з’явилася димова завіса, яку було видно з різних точок.

Мешканці Воронежа писали про серії вибухів із короткими паузами між ними.

Нагадаємо, в ніч проти 10 січня Волгоградську область Росії атакували дрони, внаслідок чого спалахнула пожежа на нафтобазі Жутовська.

Ця атака стала частиною серії ударів по території РФ упродовж однієї ночі.

Зокрема, у Краснодарському краї оголошували ракетну та дронову загрозу, місцеві жителі також повідомляли про вибухи.

За попередніми даними, ціллю міг стати нафтопереробний завод у Слов’янську-на-Кубані.

Волгоградська область регулярно потрапляє під удари дронів. Наприкінці грудня безпілотники вже вразили НПЗ Лукойл-Волгограднафтопереробка, що призвело до масштабної пожежі.