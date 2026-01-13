Київ поділяється на десять адміністративних міських районів. Читайте, скільки районів у Києві, які їхні назви та яка площа — у матеріалі Фактів ICTV.

Скільки районів у Києві: список

Спочатку в Києві було 14 районів, але після адміністративної реформи у 2001 році столиця стала поділятися на 10 адміністративних міських районів — сім на правому березі Дніпра й три — на лівому.

Скільки районів у Києві та назви:

Голосіївський — площа 156 км2, правий берег Дніпра.

Святошинський — площа 110 км2, правий берег Дніпра.

Оболонський — площа 108,6 км2, правий берег Дніпра.

Солом’янський — площа 40 км2, правий берег Дніпра.

Подільський — площа 34 км2, правий берег Дніпра.

Печерський — площа 27 км2, правий берег Дніпра.

Шевченківський — площа 26.6 км2, правий берег Дніпра.

Дарницький — площа 134 км2, лівий берег Дніпра.

Деснянський — площа 148 км2, лівий берег Дніпра.

Дніпровський — площа 67 км2, лівий берег Дніпра.

Райони Києва на карті

Позначки на мапі районів Києва:

Г — Голосіївський район.

Дар — Дарницький район.

Дес — Деснянський район.

Дн — Дніпровський район.

О — Оболонський район.

Печ — Печерський район.

Под — Подільський район.

Св — Святошинський район.

Сол — Солом’янський район.

Ш — Шевченківський район.

Джерело: Офіційний портал Києва