Чому удари РФ по енергетиці – це злочини проти людяності: інтерв’ю з правозахисником

Служба безпеки України зібрала необхідну доказову базу, яка підтверджує, що російські удари по енергетиці є послідовною політикою Кремля та мають ознаки злочинів проти людяності.

Розслідування таких справ є складним процесом без терміну давності, де ключовими доказами стають публічні заяви посадовців Росії, супутникові дані та викриті накази безпосередніх виконавців.

Факти ICTV розпитали у програмного директора Центру громадянських свобод, правозахисника Володимира Яворського про те, у чому юридична різниця між воєнним злочином і злочином проти людяності, які саме ознаки мають бути доведені та в якому суді можуть розглядати такі справи.

Чи є удари по енергоструктурі злочинами проти людяності

– Раніше СБУ кваліфікувало ці злочини як просто воєнні злочини. І в чому різниця? Для злочинів проти людяності потрібно довести два важливих складники, які мають бути. Злочини мають бути системними та постійними. Умовно кажучи, йдеться не про один, а дуже багато обстрілів, які об’єднані однією ціллю.

Тому власне зараз вони тлумачать ці злочини проти людяності як єдиний злочин, тобто об’єднано багато обстрілів, які тривають вже доволі довгий час. На мою думку, це правильна кваліфікація.

А чому ще зараз кваліфікували воєнні злочини? Тому що цей злочин проти людяності з’явився у нас у Кримінальному кодексі зовсім нещодавно – тільки минулого року. Відповідно, до цього часу не зафіксовано багато злочинів проти людяності.

Але тут цей злочин складніше довести. Треба доводити не тільки факт обстрілів, але і те, що ці обстріли поєднані між собою певним єдиним умислом. Відповідно, виконавці є однакові та інше.

Як доводять умисел завдати шкоди саме цивільним

– Я так розумію, будуть аналізуватися певні виступи чиновників з Росії. Вони часто самі підтверджують, що вони будуть робити, або що вони робили, або з якою метою вони це роблять.

Можливо, вдасться отримати якісь документи з Російської Федерації, але це складно. Це складніше, ніж просто воєнні злочини. Тому я сподіваюся, що у СБУ будуть ще більші та додаткові докази.

Наприклад, ще можна довести, коли хтось з росіян потрапляє в полон. Зокрема, вони можуть доводити, що їм сказали, що планувався такий-то обстріл з певною метою або інше. Тобто теж такі випадки траплялися. Але це менш ймовірно.

Найбільш логічно – це їхні публічні виступи, бо вони часто доволі відверті. По-друге – це певні документи, які потраплять, наприклад, коли зламують багато сайтів, або отримують доступ до секретної інформації. Хоча це часто бувають документи, які вказують на цілі, їхнє планування, хто їх робив та інше.

В якому суді можуть розглядати злочини проти людяності

Я нагадаю, що насправді Міжнародний кримінальний суд висунув ордер на арешт високопоставлених військовослужбовців Російської Федерації якраз через обстріл цивільної інфраструктури та злочини проти людяності. Першочергово, це розслідує МКС.

В принципі, це для українського суду також дуже важливо. Найкращі докази – це документи. Тобто, наприклад, якісь накази, постанови, рішення або інше. Тобто там, де це все вказано. Другий тип документів – це їхні публічні виступи.

Зрозуміло, що сама фіксація обстрілів теж є дуже важливою. Коли фіксують обстріл, тоді можна визначити тип ракети, куди вона летіла, її траєкторії. Відповідно, можна визначати, куди ця ракета планувалася, і куди вона мала влучити.

Тобто, що це не просто збита ракета. Вона точно прилетіла, наприклад, у ТЕЦ. Тобто вона туди цілилася. Це буде підтвердженням доказів, наприклад, з супутникових знімків, бо за допомогою них визначається, звідки йде обстріл, куди він спрямовується, хто здійснює цей обстріл, яка військова частина.

Відповідно, у цій військовій частині вже можна визначити, хто там є виконавцем чи дає наказ у цій ділянці.

Хто нестиме відповідальність у таких справах

– Тут якраз є групова відповідальність. Є велике дослідження, яке було оприлюднено в Bellingcat. Вони дослідили та знайшли цей дослідницький центр, який працює при ФСБ і Головному розвідувальному управлінні РФ, які визначають всі цілі.

Тобто вони визначають всі ці траєкторії, планують обстріл і передають вже військовим інформацію. Практично військові в частинах вони просто виконують наказ, що потрібно обстріляти певні цілі такими-то ракетами.

Тому є керівництво безпосередньо військових частин, які це здійснюють. Наприклад, керівництво Військово-морських сил або у них є окреме керівництво, які займається балістичними ракетами, окремо те, яке займається дронами. І також є вище військове керівництво.

Велике питання, наскільки та хто з вищого керівництва має до цього відношення. Але очевидно, що це багато осіб, тому що такі рішення не ухвалюються індивідуально.

Це загалом доволі складні справи. Треба довести системність, є дуже багато елементів. Потрібно знайти, хто відповідальний у російській системі влади. Тобто це розслідування на десятиліття.

Але важливо, що це не має терміну давності. Тому цей злочин важливо все-таки розслідувати. Ті, хто зараз їх вчиняє, можуть прожити доволі довге життя. Важливо, щоб в якийсь момент перемогла справедливість.

15 січня у Службі безпеки України заявили про те, що зібрано доказову базу, яка свідчить, що російські удари по енергетиці України є послідовною політикою Кремля, яка спрямована на знищення українського народу.

За інформацією СБУ, такі дії мають ознаки злочинів проти людяності, оскільки російські війська здійснили сотні атак по ГЕС, ТЕЦ, ТЕС і підстанціях від початку опалювального сезону в Україні.