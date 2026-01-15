За дорученням президента України Володимира Зеленського створено штаб із ліквідації наслідків ворожих обстрілів енергообʼєктів у Києві та Київській області. Штаб працюватиме цілодобово.

Про це повідомив перший віцепрем’єр – міністр енергетики Денис Шмигаль.

Цілодобовий штаб для відновлення енергетики

Вже проведено перше засідання штабу. Основне його завдання — оперативне реагування на поточні проблеми, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію з енерго- і теплопостачанням.

Шмигаль дав завдання забезпечити безперервну діяльність штабу в Києві та Київській області.

За його словами, на засіданні представники Державної служби з надзвичайних ситуацій, Міністерства внутрішніх справ, представники самоврядування Києва та Київської області доповіли про вжиті заходи.

Під час зустрічі обговорили, що потрібно для швидкого ремонту енергообʼєктів, як забезпечити запаси обладнання й залучити міжнародну допомогу.

— Окрема увага — посилення захисту енергетичної інфраструктури. Сформовано перелік заходів. Будуть визначені відповідальні за організацію процесу, — наголосив міністр Денис Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що СБУ зібрала докази того, що російські удари по українській енергетиці є послідовною політикою Москви, спрямованою на знищення українського народу. Такі дії РФ мають ознаки злочинів проти людяності.