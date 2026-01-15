Внаслідок чергових російських обстрілів та сильних морозів залишаються знеструмленими споживачі в Житомирській та Харківській областях, однак найскладніша ситуація у Києві та Київській області.

Про це повідомляє Міненерго.

Яка ситуація в енергосистемі України 15 січня

У міністерстві наголосили, що аварійно-відновлювальні роботи проходять усюди, де це дозволяє безпекова ситуація, на Київщині – цілодобово, попри погодні умови.

Зараз дивляться

– Найскладнішою нині є ситуація у Києві та Київській області. У столичному регіоні діють мережеві обмеження, через що раніше запроваджені графіки погодинних відключень тимчасово не застосовуються, – йдеться у повідомленні.

Прогнозують, що столичний регіон зможе повернутися до графіків відключень після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Також серед областей, де тривають мережеві обмеження:

Одеська область – продовжуються аварійно-відновлювальні роботи після попередніх атак ворога;

Чернігівська область – частина населених пунктів все ще знеструмлені, ремонтні бригади відновлюють пошкоджені лінії.

Зазначається, що довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій по країні залишаються споживачі у прифронтових та прикордонних регіонах.

– Тут ситуація найважча, адже відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями, – підсумували в Міненерго.

Зауважується, що в більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості.

В кількох областях вимушено застосовують аварійні відключення через перевантаження обладнання в умовах високого рівня споживання під час морозів.

Міненерго вкотре закликало споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо – у пікові години споживання вранці і ввечері, адже це може допомогти знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, за даними доказової бази, зібраної СБУ, російські удари по енергетиці України є послідовною політикою Кремля, яка спрямована на знищення українського народу, та мають ознаки злочинів проти людяності.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що в енергетиці України запровадять режим надзвичайної ситуації. Для координації ситуації у Києві створять спеціальний штаб.

Джерело : Міненергетики