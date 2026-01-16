Станом на 16 січня ситуація в енергосистемі країни залишається складною, констатував перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов.

Постійні ракетні та дронові атаки з боку Росії на енергетичні об’єкти, а також складні погодні умови змушують енергетиків запроваджувати обмеження електропостачання по всій Україні.

Уночі проти 16 січня ворог знову атакував об’єкти енергетичної інфраструктури в кількох регіонах.

Унаслідок ударів без електроенергії на ранок залишилися частина споживачів у Запорізькій та Харківській областях. Там, де дозволяє безпекова ситуація, аварійно-відновлювальні роботи тривають у цілодобовому режимі.

Наразі в усіх регіонах України діють графіки погодинних відключень для населення та інших категорій споживачів, а для промисловості застосовуються обмеження потужності. В окремих областях через надвисоке споживання електроенергії під час морозів і перевантаження обладнання додатково запроваджують аварійні відключення.

Як діють графіки відключення світла у Тернополі 16 січня, читайте в нашому матеріалі.

Тернопіль: графіки відключення світла 16 січня

За розпорядженням НЕК Укренерго, запроваджені графіки відключення світла на Тернопільщині 16 січня.

Актуальну інформацію про графік відключення світла в Тернополі 16 січня та належність адреси до певної підчерги можна переглянути на офіційному сайті АТ Тернопільобленерго в розділі Графік погодинних відключень.

Споживачів попереджають, що протягом доби розклад може коригуватися, тому рекомендують стежити за оновленнями на сайті постачальника.

Артем Некрасов нагадав, що через масовані атаки Російської Федерації в Україні запроваджено режим надзвичайної ситуації в енергетиці.

Координацію робіт із ліквідації наслідків здійснює міністр енергетики України Денис Шмигаль. Відповідні штаби вже працюють, а всі служби переведені на посилений режим.

Перший заступник міністра Артем Некрасов закликав громадян максимально знизити споживання електроенергії та щонайменше до кінця тижня обмежити використання енергоємних електроприладів. Раціональне споживання, за його словами, допоможе зменшити тривалість вимушених відключень світла.