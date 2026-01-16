График отключения света в Тернополе 16 января: почасовые ограничения
- Из-за атак и морозов энергосистема работает с ограничениями по всей Украине.
- Действуют почасовые отключения, потребителей просят экономить электроэнергию.
По состоянию на 16 января ситуация в энергосистеме страны остается сложной, констатировал первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов.
Постоянные ракетные и дроновые атаки со стороны России на энергетические объекты, а также сложные погодные условия вынуждают энергетиков вводить ограничения электроснабжения по всей Украине.
В ночь на 16 января враг снова атаковал объекты энергетической инфраструктуры в нескольких регионах. В результате ударов без электроэнергии на утро остались часть потребителей в Запорожской и Харьковской областях. Там, где позволяет ситуация с безопасностью, аварийно-восстановительные работы продолжаются в круглосуточном режиме.
Сейчас во всех регионах Украины действуют графики почасовых отключений для населения и других категорий потребителей, а для промышленности применяются ограничения мощности. В отдельных областях из-за сверхвысокого потребления электроэнергии во время морозов и перегрузки оборудования дополнительно вводят аварийные отключения.
Как действуют графики отключения света в Тернополе 16 января, читайте в нашем материале.
Тернополь: графики отключения света 16 января
По распоряжению НЭК Укрэнерго, введены графики отключения света в Тернопольской области 16 января.
Актуальную информацию о графике отключения света в Тернополе 16 января и принадлежности адреса к определенной очереди можно посмотреть на официальном сайте АО Тернопольоблэнерго в разделе График почасовых отключений.
Потребителей предупреждают, что в течение суток расписание может корректироваться, поэтому рекомендуют следить за обновлениями на сайте поставщика.
Артем Некрасов напомнил, что из-за массированных атак Российской Федерации в Украине введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике.
Координацию работ по ликвидации последствий осуществляет министр энергетики Украины Денис Шмыгаль. Соответствующие штабы уже работают, а все службы переведены в усиленный режим.
Первый заместитель министра Артем Некрасов призвал граждан максимально снизить потребление электроэнергии и по крайней мере до конца недели ограничить использование энергоемких электроприборов. Рациональное потребление, по его словам, поможет уменьшить продолжительность вынужденных отключений света.