По состоянию на 16 января ситуация в энергосистеме страны остается сложной, констатировал первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов.

Постоянные ракетные и дроновые атаки со стороны России на энергетические объекты, а также сложные погодные условия вынуждают энергетиков вводить ограничения электроснабжения по всей Украине.

В ночь на 16 января враг снова атаковал объекты энергетической инфраструктуры в нескольких регионах. В результате ударов без электроэнергии на утро остались часть потребителей в Запорожской и Харьковской областях. Там, где позволяет ситуация с безопасностью, аварийно-восстановительные работы продолжаются в круглосуточном режиме.

Сейчас во всех регионах Украины действуют графики почасовых отключений для населения и других категорий потребителей, а для промышленности применяются ограничения мощности. В отдельных областях из-за сверхвысокого потребления электроэнергии во время морозов и перегрузки оборудования дополнительно вводят аварийные отключения.

Как действуют графики отключения света в Тернополе 16 января, читайте в нашем материале.

Тернополь: графики отключения света 16 января

По распоряжению НЭК Укрэнерго, введены графики отключения света в Тернопольской области 16 января.

Актуальную информацию о графике отключения света в Тернополе 16 января и принадлежности адреса к определенной очереди можно посмотреть на официальном сайте АО Тернопольоблэнерго в разделе График почасовых отключений.

Потребителей предупреждают, что в течение суток расписание может корректироваться, поэтому рекомендуют следить за обновлениями на сайте поставщика.

Артем Некрасов напомнил, что из-за массированных атак Российской Федерации в Украине введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике.

Координацию работ по ликвидации последствий осуществляет министр энергетики Украины Денис Шмыгаль. Соответствующие штабы уже работают, а все службы переведены в усиленный режим.

Первый заместитель министра Артем Некрасов призвал граждан максимально снизить потребление электроэнергии и по крайней мере до конца недели ограничить использование энергоемких электроприборов. Рациональное потребление, по его словам, поможет уменьшить продолжительность вынужденных отключений света.