Вищий антикорупційний суд (ВАКС) розгляне клопотання про застосування запобіжного заходу до народної депутатки, керівниці депутатської фракції парламенту Юлії Тимошенко.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Суд над Юлією Тимошенко

Так, розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу до Юлії Тимошенко заплановано на 16 січня на 09:00 у приміщенні Вищого антикорупційного суду.

Речниця САП Ольга Постолюк у коментарі РБК-України повідомила, що для Тимошенко просять заставу у розмірі 50 млн грн з покладенням відповідних процесуальних обов’язків.

Нагадаємо, ввечері 13 січня Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про викриття керівника однієї з депутатських фракцій парламенту на пропозиції надання неправомірної вигоди низці народних депутатів з інших фракцій за голосування “за” або “проти” конкретних законопроєктів.

Тоді НАБУ та САП не уточнили, про кого саме йдеться. Однак низка видань із посиланням на власні джерела повідомили, що антикорупційні органи проводили обшуки в офісі партії Батьківщина.

Водночас народний депутат від Євросолідарності Олексій Гончаренко заявив, що йдеться про Юлію Тимошенко.

За його словами, Юлія Тимошенко домовлялася з декількома депутатами про перехід або неформальне долучення до фракції Батьківщина. Хтось з депутатів записував розмови, а потім передав матеріали в НАБУ.

14 січня стало відомо, що Юлії Тимошенко вручили підозру.

За версією слідства, у грудні 2025 року НАБУ та САП викрили факти отримання нардепами хабарів за ухвалення потрібних рішень. Після підозрювана почала переговори з окремими парламентарями щодо схеми надання їм неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань у залі парламенту.