Головне завдання для української делегації, яка вже знаходиться у США – надати всю реальну інформацію про те, що відбувається, зокрема про наслідки ударів з боку РФ, повідомив Володимир Зеленський.

Зеленський озвучив головне завдання для української делегації

Як проінформував президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні, головне завдання для української делегації, яка вже у США – дати всю реальну інформацію про те, що відбувається, зокрема про наслідки російських ударів.

Він наголосив, що наслідком цього терору є дискредитація дипломатичного процесу.

– Люди зневірюються у дипломатії, і російські удари постійно погіршують навіть ті невеликі можливості для діалогу, які були. Американська сторона повинна це розуміти. Потрібен прогрес і щодо документів, які готувались, – додав він.

Зеленський підкреслив, що Україна ніколи не була і не буде перепоною для миру, і саме від партнерів зараз залежить, чи буде розвиток дипломатії.

Президент України зауважив, що до вечора за київським часом очікує перші доповіді щодо зустрічей. Окремо Зеленський подякував всім, хто з Україною.

Нагадаємо, що 17 січня українська делегація, у складі якої секретар РНБО Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов і очільник фракції Слуга народу у Верховній Раді України Давид Арахамія, прибула до США.

А вчора, 16 січня, Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація на шляху до США. Він анонсував зустрічі з представниками президента Штатів Дональда Трампа щодо документів, які вже практично готові.

Президент України зауважив, що необхідно допрацювати деякі матеріали, які стосуються гарантій безпеки та пакету з відновлення.

