Очікую перші доповіді: Зеленський озвучив завдання для української делегації у США
- Головним завданням української делегації у США є інформування про наслідки російських ударів, зокрема у контексті дипломатичного процесу.
- Зеленський повідомив, що надвечір очікує перші доповіді за результатами проведених зустрічей у США.
- Водночас він наголосив, що Україна ніколи не була перепоною на шляху до миру.
Головне завдання для української делегації, яка вже знаходиться у США – надати всю реальну інформацію про те, що відбувається, зокрема про наслідки ударів з боку РФ, повідомив Володимир Зеленський.
Зеленський озвучив головне завдання для української делегації
Як проінформував президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні, головне завдання для української делегації, яка вже у США – дати всю реальну інформацію про те, що відбувається, зокрема про наслідки російських ударів.
Він наголосив, що наслідком цього терору є дискредитація дипломатичного процесу.
– Люди зневірюються у дипломатії, і російські удари постійно погіршують навіть ті невеликі можливості для діалогу, які були. Американська сторона повинна це розуміти. Потрібен прогрес і щодо документів, які готувались, – додав він.
Зеленський підкреслив, що Україна ніколи не була і не буде перепоною для миру, і саме від партнерів зараз залежить, чи буде розвиток дипломатії.
Президент України зауважив, що до вечора за київським часом очікує перші доповіді щодо зустрічей. Окремо Зеленський подякував всім, хто з Україною.
Нагадаємо, що 17 січня українська делегація, у складі якої секретар РНБО Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов і очільник фракції Слуга народу у Верховній Раді України Давид Арахамія, прибула до США.
А вчора, 16 січня, Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація на шляху до США. Він анонсував зустрічі з представниками президента Штатів Дональда Трампа щодо документів, які вже практично готові.
Президент України зауважив, що необхідно допрацювати деякі матеріали, які стосуються гарантій безпеки та пакету з відновлення.