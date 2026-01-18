У понеділок, 19 січні, у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень.

Графіки відключення світла 19 січня

19 січні у всіх регіонах України діятимуть графіки погодинних відключень, також будуть запроваджені графіки обмеження потужності для промислових споживачів, повідомляє Укренерго.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

– Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні, – пише Укренерго.

Також споживачів просять, світло з’являється за графіком, споживати електроенергію ощадливо.

Нагадаємо, що ситуація в енергосистемі складна, а найбільші труднощі спостерігаються у Києві та області. Так, у столиці через морози та зношену інфраструктуру фіксуються постійні локальні аварії. На даний момент без тепла у столиці 143 будинки, понад 100 з них – це багатоповерхівки.

До того ж, сьогодні у Київській області були запроваджені аварійні відключення електроенергії.

У низці інших міст України через атаки РФ також складна ситуація зі світлом.

