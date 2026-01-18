Відключення світла 19 січня: погодинні графіки діятимуть по всій Україні
- По всій Україні завтра діятимуть графіки погодинних відключень світла.
- Це вимушені заходи через наслідки ракетно-дронових атак РФ на енергооб’єкти.
- В Укренерго зазначають, що ситуація в енергосистемі може змінитись та радять оновлювати інформацію на сторінках обленерго.
У понеділок, 19 січні, у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень.
Графіки відключення світла 19 січня
19 січні у всіх регіонах України діятимуть графіки погодинних відключень, також будуть запроваджені графіки обмеження потужності для промислових споживачів, повідомляє Укренерго.
Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
– Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні, – пише Укренерго.
Також споживачів просять, світло з’являється за графіком, споживати електроенергію ощадливо.
Нагадаємо, що ситуація в енергосистемі складна, а найбільші труднощі спостерігаються у Києві та області. Так, у столиці через морози та зношену інфраструктуру фіксуються постійні локальні аварії. На даний момент без тепла у столиці 143 будинки, понад 100 з них – це багатоповерхівки.
До того ж, сьогодні у Київській області були запроваджені аварійні відключення електроенергії.
У низці інших міст України через атаки РФ також складна ситуація зі світлом.