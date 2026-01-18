Ситуація в енергосистемі залишається дуже складною. Тривають відновлювальні роботи після російських ударів. Основна мішень для Росії залишається незмінною – це українська енергетика.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками подій 18 січня.

Зеленський про ситуацію з енергетикою

– Сьогодні увесь день – доповіді прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, міністра енергетики Дениса Шмигаля. Тривають відновлювальні роботи після російських ударів. Щоночі, на жаль, нові влучання, – сказав Зеленський.

За його словами, основна мішень для Росії залишається незмінною – це українська енергетика.

Фактично цілодобово та тільки в ремонтних бригадах на електромережах та об’єктах генерації, на тепломережі працюють майже 58 тис. людей, розповів президент. Він зазначив, що залучені ресурси Укрзалізниці та інших державних компаній.

Для Києва, де ситуація залишається дуже непростою, залучили додатково 50 бригад з усієї України, додав глава держави.

Він поділився, що є ще будинки, які досі залишаються без опалення. Фактично по кожному будинку в ручному режимі направляють необхідне обладнання та бригади, наголосив Зеленський.

На його думку, складно зараз – на Київщині, особливо у північній частині області, також у Бориспільському районі.

Крім цього, складна ситуація спостерігається у прикордонних та прифронтових регіонах, де ремонти мереж і ремонти об’єктів ускладнені через фактично постійні обстріли та удари.

– Харків, Чернігівщина, Сумщина, Дніпровщина, Запоріжжя – окрема увага цим регіонам. Було багато роботи на Полтавщині та в Одесі, щоб стабілізувати ситуацію в енергетиці, – сказав Зеленський.

Президент України подякував усім бригадам, які працюють, державним і приватним енергетичним компаніям, усім керівникам міст та громад, які дійсно перебувають зі своїми людьми та реально допомагають.

Глава держави анонсував рішення щодо збільшення імпорту електрики. Він подякував партнерам, які виконують домовленості щодо постачання необхідних ресурсів, техніки та обладнання.

Зокрема, цими днями почали реалізовуватися домовленості України з Італією.

– Ми говорили про це з Джорджою Мелоні. Зараз – пакети підтримки. Це дуже важливі речі. Дуже важливе обладнання завозиться в Україну, – наголосив Зеленський.

Зеленський про удари по газовидобутку

Водночас президент України відзначив команду Нафтогазу. За його словами, весь тиждень були удари по об’єктах компанії у різних регіонах. Останній – по газовидобутку, цей удар був вчора, сказав Зеленський.

Дуже важливо, що також приватні українські компанії працюють разом з урядом, державою та державною системою, щоб додати країні стійкості.

Саме так і потрібно, щоб всі спільно працювали у команді України, вважає президент.

Зеленський про ракетні атаки РФ

Важливо, що українська команда повністю інформує американську сторону про те, що відбувається в Україні, а також про постійні російські удари по нашій енергосистемі, стверджує Зеленський.

На його думку, якби росіяни серйозно хотіли б закінчення війни, тоді вони зосередилися б на дипломатії, а не на ракетних атаках, блекаутах або спробах завдати шкоди навіть нашим атомним електростанціям.

– У нас є дані щодо об’єктів, щодо яких Росія робила розвідку для ударів. Все чітко свідчить про те, що дипломатія для Росії – точно не пріоритет. Треба це визнавати. Необхідно надалі тиснути на агресора та реальну причину цієї війни. Причина – в Москві. На цьому тижні працюватимемо заради такого нового тиску та ясної позиції світу щодо Росії, – резюмував Володимир Зеленський.

