Російські війська не можуть закріпитися в Гуляйполі Запорізької області, тому намагаються ізолювати місто через активні штурми, масовані авіаудари та тотальне мінування, у тому числі за допомогою дронів.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, пише Укрінформ.

Ворог не може закріпитися в Гуляйполі

– Гуляйполе – це в цілому як велика сіра зона. Є позиції Сил оборони України на різних околицях, в середині міста не може ні ворог закріпитися, ні ми утриматися, – зазначив він.

За словами Волошина, у центральній частині міста постійно відбуваються бойові зіткнення між штурмовими групами.

Речник зауважив, що окупанти не можуть захопити місто і тому вдаються до мінування.

– Ворог не може відтіснити і закріпитися в Гуляйполі, тому… саперні підрозділи противника отримали значну кількість і протипіхотних, і протитанкових мін ТМ-72 для того, щоб замінувати всі дороги, вулиці, подвір’я, – заявив Волошин.

Він уточнив, що мінування відбувається як вручну, так і дистанційно – з використанням дронів.

– Взяти він (ворог. – Ред.) не може, тож вирішив замінувати ту частину Гуляйполя, яку не може взяти, – констатував речник.

За його словами, ситуація на Гуляйпільському напрямку залишається напруженою вже кілька тижнів, щодня відбуваються десятки боєзіткнень як у самому місті, так і в навколишніх населених пунктах.

Волошин повідомив, що за минулу добу на цьому напрямку зафіксовано рекордну кількість авіаударів – 14 із застосуванням 106 коригованих авіаційних бомб.

Значних руйнувань зазнав населений пункт Залізничне. За словами речника, “його фактично рівняють із землею”.

Ворог також активно застосовує безпілотники. За минулу добу зафіксовано 1752 дрони-камікадзе, з них 1200 – у Гуляйполі.

