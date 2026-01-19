Росіяни мінують Гуляйполе, бо не можуть захопити – Сили оборони Півдня
- Російські війська не можуть закріпитися в Гуляйполі, постійно ведуть штурми та мінують місто.
- За минулу добу зафіксовано 14 авіаударів по місту із застосуванням 106 коригованих бомб та 1 200 дронів-камікадзе.
Російські війська не можуть закріпитися в Гуляйполі Запорізької області, тому намагаються ізолювати місто через активні штурми, масовані авіаудари та тотальне мінування, у тому числі за допомогою дронів.
Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, пише Укрінформ.
Ворог не може закріпитися в Гуляйполі
– Гуляйполе – це в цілому як велика сіра зона. Є позиції Сил оборони України на різних околицях, в середині міста не може ні ворог закріпитися, ні ми утриматися, – зазначив він.
За словами Волошина, у центральній частині міста постійно відбуваються бойові зіткнення між штурмовими групами.
Речник зауважив, що окупанти не можуть захопити місто і тому вдаються до мінування.
– Ворог не може відтіснити і закріпитися в Гуляйполі, тому… саперні підрозділи противника отримали значну кількість і протипіхотних, і протитанкових мін ТМ-72 для того, щоб замінувати всі дороги, вулиці, подвір’я, – заявив Волошин.
Він уточнив, що мінування відбувається як вручну, так і дистанційно – з використанням дронів.
– Взяти він (ворог. – Ред.) не може, тож вирішив замінувати ту частину Гуляйполя, яку не може взяти, – констатував речник.
За його словами, ситуація на Гуляйпільському напрямку залишається напруженою вже кілька тижнів, щодня відбуваються десятки боєзіткнень як у самому місті, так і в навколишніх населених пунктах.
Волошин повідомив, що за минулу добу на цьому напрямку зафіксовано рекордну кількість авіаударів – 14 із застосуванням 106 коригованих авіаційних бомб.
Значних руйнувань зазнав населений пункт Залізничне. За словами речника, “його фактично рівняють із землею”.
Ворог також активно застосовує безпілотники. За минулу добу зафіксовано 1752 дрони-камікадзе, з них 1200 – у Гуляйполі.