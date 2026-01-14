Важливий для обстрілів Запоріжжя: армія РФ намагається прорватися до Степногірська
- Російські війська активізували штурми на кількох напрямках у Запорізькій області.
- Ворог намагається просунутися до стратегічно важливого населеного пункту.
- Сили оборони стримують атаки та блокують подальше просування противника.
Російські війська активізували спроби прориву у напрямку Степногірська Запорізької області, населеного пункту, який має стратегічне значення через вигідне розташування для ведення вогню по Запоріжжю.
Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.
РФ намагається прорватися у напрямку Степногірська
За його словами, напружена ситуація зберігається й на Олександрівському напрямку.
Там противник провів близько півтора десятка бойових зіткнень, намагаючись прорвати українську оборону поблизу кількох населених пунктів.
– Варто зазначити, що зараз доволі активний і Олександрівський напрямок, де противник також провів майже півтора десятка бойових зіткнень. Тут він намагався прорвати нашу оборону біля кількох населених пунктів, але це йому не вдалося, – зазначив Волошин.
Речник наголосив, що Сили оборони України блокують просування ворога та знищують його підрозділи на підступах.
Також активні бойові дії тривають на Оріхівському напрямку – найзахіднішій ділянці, де зафіксовано кілька осередків боїв.
Там російські війська також намагаються прорвати оборону і заглибитися на українську територію.
Ситуація в Запорізькій області
Одні з найінтенсивніших боїв нині тривають у районі Гуляйполя. За даними військових, підрозділи РФ намагаються заходити до міста з північно-західного та південно-західного напрямків.
Українські сили діють по всьому периметру, намагаючись перерізати ворожу логістику та не допустити підведення груп закріплення. За наявною інформацією, противник щоденно втрачає до 300 осіб.
Наразі бої в Гуляйполі не припиняються, а саме місто фактично перетворилося на велику сіру зону.
Водночас ворог активізувався ще на двох ділянках Запорізької області та, за оцінками Сил оборони, намагатиметься просуватися у напрямку Оріхівського району з північного сходу.
Крім того, раніше в Силах оборони повідомляли, що російські війська на Гуляйпільському напрямку отримали значну кількість термобаричних ручних гранат, які планують використовувати для скидів з безпілотників.
Окремо Владислав Волошин звернув увагу на ситуацію поблизу Степногірська.
– Зокрема, це ділянка біля населеного пункту Степногірськ. Там ворог штурмує наші позиції біля Плавнів та Приморського і хоче підійти ближче до Степногірська, інфільтруватись туди, відтіснити Сили оборони України з цього населеного пункту, – пояснив він.
Речник додав, що Степногірськ розташований на панівних висотах.
У разі їх захоплення противник зможе розмістити там озброєння та тримати під вогневим контролем східні, південно-східні й південні околиці Запоріжжя, а також обстрілювати логістичні маршрути з обласного центру у напрямку Гуляйполя та Оріхова.