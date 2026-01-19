Уночі та зранку 19 січня Україна знову пережила повітряні атаки з боку Росії.

Ударні безпілотники вдарили по півдню та північному сходу країни — під вогнем опинилися Одеська, Запорізька та Сумська області.

Паралельно загострилася ситуація в енергосистемі: через наслідки атак та морози українців попередили про можливі відключення світла тривалістю понад 16 годин.

Зараз дивляться

Водночас у світі стартує Всесвітній економічний форум у Давосі, Європейський Союз готується до позачергового саміту через ситуацію навколо Гренландії, а в Іспанії сталася одна з найтяжчих залізничних катастроф за останні роки.

Детальніше про головні події ночі — у добірці від Фактів ICTV.

Атака на Одесу

Уночі російські війська здійснили чергову атаку ударними безпілотниками по Одесі.

Під вогнем опинилися житлові квартали та об’єкти критичної інфраструктури.

В Одеському районі один із дронів влучив у багатоповерховий житловий будинок.

Унаслідок удару пошкоджено дві квартири, фасад будівлі, вибито вікна, а також понівечено приватні автомобілі, припарковані поруч із будинком.

Окрім цього, зафіксовано ушкодження енергетичної та газової інфраструктури, а також одного з об’єктів критично важливої галузі.

За офіційною інформацією, одна людина зазнала поранень.

Атака на Запорізьку область

Зранку 19 січня пролунали вибухи в Запорізькій області під час оголошеної повітряної тривоги.

Очільник ОВА Іван Федоров повідомляв про рух ворожих ударних БпЛА у напрямку Запоріжжя.

Зокрема, фіксувалися дрони, що прямували до Заводського та Шевченківського районів міста.

Станом на ранок інформація про можливі влучання, руйнування або постраждалих уточнюється.

Офіційні служби продовжують перевірку наслідків атаки.

Атака на Суми та область

Протягом ночі та зранку російські війська атакували Сумську область, застосувавши ударні безпілотники.

У Шосткинській громаді дрон поцілив в об’єкт цивільної інфраструктури. Наразі там тривають відновлювальні роботи та ліквідація наслідків удару.

У Сумах зафіксовано щонайменше кілька влучань БпЛА. Ворог бив по житлових будинках і цивільному транспорту.

У Зарічному районі пошкоджено квартиру в багатоповерхівці — вибито вікна та понівечено конструкції.

У Ковпаківському районі удар прийшовся по об’єкту інфраструктури: пошкоджено дах будівлі та щонайменше шість автомобілів.

За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.

По Україні зросте кількість черг відключень світла

Ситуація в енергосистемі України залишається напруженою.

Генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко повідомив про перехід на новий формат відключень.

За його словами, країна фактично починає жити в умовах 4,5–5 черг, що означає можливі відключення електроенергії тривалістю понад 16 годин на добу.

Такий режим пов’язаний не з роботою енергетиків, а з наслідками масованих атак Росії по енергетичній інфраструктурі.

У Києві наразі фіксують у середньому близько трьох годин зі світлом і до десяти годин без нього, однак ситуація відрізняється залежно від району та стану внутрішньобудинкових мереж.

Всесвітній економічний форум у Давосі

У понеділок, 19 січня, у швейцарському Давосі стартує Всесвітній економічний форум.

Захід цього року проходить під гаслом A Spirit of Dialogue — У дусі діалогу.

У центрі уваги — геополітична напруженість, війна в Україні, майбутнє трансатлантичних відносин та глобальна економічна безпека.

Очікується виступ президента США Дональда Трампа, який уперше відвідає Давос із 2020 року.

На форумі запланована участь понад 60 глав держав і урядів, а також керівників найбільших компаній світу.

ЄС готує позачергову Європейську раду через ситуацію довкола Гренландії

Через напружену ситуацію навколо Гренландії президент Європейської ради Антоніу Кошта оголосив про скликання позачергового засідання лідерів ЄС.

Під час консультацій держави-члени підтвердили підтримку Данії та відданість принципам міжнародного права й територіальної цілісності.

Також у ЄС обговорюють можливі економічні кроки у відповідь на заяви США, зокрема питання тарифів та торговельних обмежень.

Очікується, що тему Гренландії активно обговорюватимуть і під час зустрічей у Давосі.

Катастрофа в Іспанії: десятки загиблих у залізничній аварії

Увечері 18 січня на півдні Іспанії поблизу міста Адамуз сталася масштабна залізнична катастрофа.

Два швидкісні потяги зійшли з рейок і зіткнулися на сусідніх коліях.

За даними поліції та рятувальників, загинула щонайменше 21 людина, близько 100 пасажирів зазнали поранень, десятки з них перебувають у важкому стані.

Серед загиблих — машиніст одного з потягів.

Рух залізницею на цій ділянці повністю зупинено, тривають рятувальні роботи та розслідування причин трагедії.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 426-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.