Кабмін виділив 2,56 млрд грн на потужні генератори для семи областей – Свириденко
- Уряд спрямував кошти з резервного фонду на розвиток мобільної розподіленої генерації.
- Генератори великої потужності планують закупити для кількох регіонів із найскладнішою ситуацією.
- Обладнання використовуватимуть для критичних об’єктів і за потреби перекидатимуть між областями.
Уряд України посилює розвиток розподіленої генерації для стабілізації енергопостачання в умовах складної ситуації в енергосистемі.
Про це повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.
За її словами, для нарощення потужностей мобільної генерації держава задіює всі доступні ресурси.
Уряд закупить генератори для низки областей
Як додав віцепрем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба на засіданні уряду, з резервного фонду державного бюджету спрямували 2,56 млрд грн на закупівлю генераторів великої потужності для потреб громад.
За ці кошти планується придбати генератори великої потужності для Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Одеської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей.
В уряді зазначають, що мобільність такого обладнання дозволить у разі потреби оперативно перекидати його й в інші регіони.
Закупівлі здійснюватимуться за спрощеними процедурами, щоб уникнути затягування термінів.
– Окремо визначили відповідального замовника та встановили чіткий порядок використання генерації — для об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення, – повідомила Свириденко.
Прем’єр-міністерка наголосила, що в умовах постійних російських атак на енергетичну інфраструктуру Україні необхідно розвивати не лише великі енергооб’єкти, а й автономні установки розподіленої генерації, які можуть працювати незалежно від централізованих мереж.