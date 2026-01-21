Правительство Украины усиливает развитие распределенной генерации для стабилизации энергоснабжения в условиях сложной ситуации в энергосистеме.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, для наращивания мощностей мобильного поколения государство задействует все доступные ресурсы.

Сейчас смотрят

Правительство закупит генераторы для ряда областей

Как добавил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба на заседании правительства, из резервного фонда государственного бюджета направили 2,56 млрд грн на закупку генераторов большой мощности для нужд общин.

За эти средства планируется купить генераторы большой мощности для Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей.

В правительстве отмечают, что мобильность такого оборудования позволит в случае необходимости оперативно перебрасывать его и в другие регионы.

Закупки будут осуществляться по упрощенным процедурам, чтобы избежать затягивания сроков.

– Отдельно определили ответственного заказчика и установили четкий порядок использования генерации – для объектов тепло-, водоснабжения и водоотвода, – сообщила Свириденко.

Премьер-министр отметила, что в условиях постоянных российских атак на энергетическую инфраструктуру Украине необходимо развивать не только крупные энергообъекты, но и автономные установки распределенной генерации, которые могут работать вне зависимости от централизованных сетей.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.