У Харківській області російські війська проявили високу активність у напрямку села Дігтярне. Окупанти прагнуть розширити зону бойових дій на сусідні населені пункти.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів в ефірі телемарафону Єдині новини.

Дії РФ у Харківській області

За словами Демченка, російські війська вже досить довгий час проявляють велику активність у напрямку населеного пункту Дігтярне.

Речник Держприкордонслужби стверджує, що окупанти хочуть розширити зону боїв на сусідні населені пункти, зокрема Нестерне та Кругле.

Він додав, що протягом минулої доби також відбувалися спроби штурмових дій на цих ділянках.

Водночас речник Держприкордонслужби пояснив, що на території Харківської області спостерігається активність російських військ у напрямку населеного пункту Дворічанське.

Демченко розповів, що Росія намагається періодично застосовувати малі піхотні групи, щоб накопичувати сили для атак на позиції українських прикордонників. Такі спроби фіксують, зокрема, у районі Вовчанських хуторів.

Але подібні дії не приносять результатів для російських військ, стверджує він.

Крім цього, кожного дня окупанти обстрілюють прикордонні райони Харківської, Сумської та Чернігівської областей, резюмував Демченко.

