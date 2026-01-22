Пролунали вибухи у Кривому Розі: Росія атакує балістикою
- Уранці 22 січня у Кривому Розі пролунали вибухи на тлі повітряної тривоги.
- За словами Олександра Вілкула, російські війська вдарили по місту балістичною ракетою.
- Кривий Ріг уже понад 10 годин перебуває під атакою ударних дронів типу Shahed.
Сьогодні, 22 січня, пролунали вибухи у Кривому Розі, що на Дніпропетровщині.
Про це повідомив начальник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Вибухи у Кривому Розі сьогодні, 22 січня: що відомо
Перед вибухами у Кривому Розі командування Повітряних сил попередило про загрозу балістики.
За словами Олександра Вілкула, росіяни вдарили по місту балістичною ракетою. Він також попередив про можливі повторні запуски ракет.
О 10:00 Олександр Вілкул розповів, що Кривий Ріг вже десяту годину перебуває під атакою ударних дронів Шахед. За годину він повідомив, що сили протиповітряної оборони відпрацювали по ворожих цілях майже ідеально.
– Рух вулицею Вільної Ічкерії за годину-дві відновимо. Працюють вибухотехніки та комунальники, – наголосив голова Ради оборони міста.
Внаслідок шахедної атаки у Саксаганському районі пошкоджено три двоповерхові будинки, чотири котеджі та п’ять будинків у приватному секторі. До ліквідації наслідків ворожого удару залучені всі оперативні та комунальні служби.
Уночі 10 січня ворожі дрони атакували Криворізький район. Тоді внаслідок атаки постраждали жінка 58 років та чоловік 44 років.
12 січня Кривий Ріг також атакували ударні дрони. Ворог цілився в об’єкти інфраструктури.
Уночі 14 січня Кривий Ріг знову був під атакою російських дронів. Внаслідок удару по об’єкту інфраструктури понад 45 тис. абонентів залишилися без світла, а 700 будинків без теплопостачання.
15 січня російська армія масовано атакувала ударними дронами Шахед місто Кривий Ріг. Ворог знову поцілив в об’єкт інфраструктури.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 429-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.