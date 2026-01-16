Що передбачають оновлені правила комендантської години
- У зоні надзвичайної ситуації в енергетиці під час комендантської години дозволено пересування лише до пунктів незламності та пунктів обігріву.
- При собі потрібно мати документ, що посвідчує особу.
Послаблення комендантської години допускається на територіях, що знаходяться у зоні НС в енергетиці. Про це повідомляє МЗС України.
Оновлені правила комендантської години: що варто знати
На територіях, що перебувають у зоні надзвичайної ситуації в енергетиці дозволяється пересування пішки або на транспорті виключно з метою прямування до пунктів незламності чи пунктів обігріву.
– При собі обов’язково слід мати документ, що посвідчує особу. Під час воєнного стану військовозобов’язані повинні мати й військово-обліковий документ, – йдеться у повідомленні МВС.
Зазначається, що під час руху до пунктів незламності або пунктів обігріву спеціальні перепустки не вимагаються.
Громадянам рекомендують обирати найкоротший маршрут та неухильно виконувати вказівки органів влади, ДСНС і правоохоронних органів.
Такий самий підхід застосовується і під час повітряної тривоги. Однак наголошується, що зазначені правила не скасовують чинні обмеження, а лише доповнюють їх.
Усі відповідні рішення ухвалюються виключно через Раду оборони за участі сил безпеки та військового командування з урахуванням поточної ситуації.
Нагадаємо, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко анонсувала з 16 січня послаблення комендантської години на територіях України, які перебувають у зоні надзвичайної ситуації в енергетиці.