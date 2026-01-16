Послаблення комендантської години допускається на територіях, що знаходяться у зоні НС в енергетиці. Про це повідомляє МЗС України.

Оновлені правила комендантської години: що варто знати

На територіях, що перебувають у зоні надзвичайної ситуації в енергетиці дозволяється пересування пішки або на транспорті виключно з метою прямування до пунктів незламності чи пунктів обігріву.

– При собі обов’язково слід мати документ, що посвідчує особу. Під час воєнного стану військовозобов’язані повинні мати й військово-обліковий документ, – йдеться у повідомленні МВС.

Зазначається, що під час руху до пунктів незламності або пунктів обігріву спеціальні перепустки не вимагаються.

Зараз дивляться

Громадянам рекомендують обирати найкоротший маршрут та неухильно виконувати вказівки органів влади, ДСНС і правоохоронних органів.

Такий самий підхід застосовується і під час повітряної тривоги. Однак наголошується, що зазначені правила не скасовують чинні обмеження, а лише доповнюють їх.

Усі відповідні рішення ухвалюються виключно через Раду оборони за участі сил безпеки та військового командування з урахуванням поточної ситуації.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко анонсувала з 16 січня послаблення комендантської години на територіях України, які перебувають у зоні надзвичайної ситуації в енергетиці.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.