Уряд Норвегії підтвердив нещодавнє передання Україні значної партії ракет для систем протиповітряної оборони NASAMS.

Норвегія передала Україні ракети NASAMS

Постачання має посилити захист українських міст від російських повітряних атак.

Про це повідомили під час онлайн-розмови міністра оборони Норвегії Туре О. Сандвіка з українським міністром Михайлом Федоровим.

У норвезькому Міністерстві оборони наголосили, що посилення протиповітряної оборони залишається одним із ключових напрямів військової допомоги Україні.

За їхніми словами, NASAMS, передані Україні за участі кількох держав, зокрема США, Канади, Литви та Норвегії, продемонстрували високу ефективність у перехопленні російських ракет.

– Завдяки співпраці зі Сполученими Штатами та іншими країнами Норвегія швидко поставила Україні ракети протиповітряної оборони на критичному етапі, щоб система NASAMS могла продовжувати захищати українських громадян від смертельних повітряних ударів, – заявив міністр оборони Туре О. Сандвік.

Водночас зазначається, що раніше президент України Володимир Зеленський висловлював занепокоєння можливими ризиками для спроможностей української ППО на тлі загострення відносин між США та європейськими партнерами.

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що його країна виділяє 4 млрд норвезьких крон на допомогу Україні.

Гроші буде спрямовано на підтримку енергетичного сектору та стабільне функціонування держави.

