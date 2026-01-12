Норвегія виділяє 4 млрд норвезьких крон на допомогу Україні, які буде спрямовано на підтримку енергетичного сектору та стабільне функціонування держави.

Про це міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

На що спрямують кошти з пакета допомоги від Норвегії

За словами Еспена Барта Ейде, загальний обсяг нового пакета допомоги від Норвегії – еквівалент майже $400 млн, із яких $200 млн буде спрямовано на нагальні енергетичні потреби України.

Ідеться, зокрема, про закупівлю газу, ремонт пошкоджених енергооб’єктів та інші невідкладні роботи, необхідні для забезпечення тепла й електроенергії населенню.

— Це гроші, які Україні дуже потрібні саме зараз. Росія кілька разів на тиждень атакує інфраструктуру, що забезпечує електропостачання звичайних людей. Забезпечення того, щоб українці могли зігрітися і жити більш-менш нормально, є критично важливим, — наголосив Ейде.

Ще $200 млн буде спрямовано на бюджетну підтримку України. За словами норвезького міністра, ці кошти слугуватимуть фінансовим “мостом” до моменту надходження запланованої допомоги від Європейського Союзу.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Норвегії за новий енергетичний пакет, наголосивши, що він надійшов у вкрай важливий момент.

Він також зазначив, що Норвегія однією з перших відгукнулася на потребу України в додатковому постачанні газу.

За словами Сибіги, у 2026 році норвезький уряд планує виділити Україні $8,4 млрд допомоги, зберігши обсяги підтримки на рівні минулого року.

Крім того, Норвегія є одним із лідерів міжнародної програми PURL, спрямованої на посилення стійкості України.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде прибув до Києва сьогодні, 12 січня.

Фото: Андрія Сибіга