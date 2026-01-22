У Давосі відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа у четвер, 22 січня.

Оновлено о 15:20. Про це повідомив речник президента України Сергій Никифоров у коментарі журналістам.

Зустріч Зеленського з Трампом 22 січня: що відомо

Зустріч Зеленського з Трампом у Давосі тривала близько однієї години.

За словами Никифорова, наприкінці президенти України та США трохи поспілкувалися віч-на-віч.

Напередодні зустрічі із Зеленським Трамп розповів виданню Sky News, що очікує на наближення мирної угоди щодо війни в Україні.

– Сьогодні, як ви знаєте, президент (Зеленський, – Ред.) і я обговорюватимемо це питання. Ми зустрічаємося з президентом Путіним сьогодні або завтра, тож люди їдуть туди. І я думаю, що вони наближаються до угоди. Багато людей гине. Ми маємо це зробити, – сказав Трамп.

Напередодні спеціальний представник США Стів Віткофф анонсував зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, вона має відбутися у четвер, 22 січня.

Як уточнив Віткофф, разом з ще одним спецпредставником Трампа Джаредом Кушнером вони вирушать до Москви, щоб обговорити план припинення війни Росії проти України, який готовий на понад 90%.

