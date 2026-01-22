Український громадський діяч, волонтер Сергій Стерненко став радником міністра оборони України з питань підвищення використання дронів на фронті.

Про це повідомив новопризначений очільник Міноборони України Михайло Федоров у своїх соцмережах.

Сергія Стерненка призначено радником міністра оборони: що відомо

– Відтепер Сергій буде моїм радником із питань підвищення використання БпЛА на фронті. Його досвід допоможе нам реалізувати спільне бачення підвищення ефективності безпілотних підрозділів, – наголосив Федоров.

Міністр виділив кілька актуальних треків такої співпраці:

  • Перший стосується базового забезпечення дронових підрозділів. Йдеться, зокрема, про систематизацію постачань. Як пояснив Федоров, військові мають отримувати ефективну зброю, яка “працює тут і зараз”.
  • Другий — аналітика та ефективність застосування дронів на фронті. Наразі лише 50 із 400 підрозділів забезпечують до 70% від усіх уражень. А мета Міноборони – значно масштабувати знищення ворога і допомогти наростити ефективність й іншим 350 підрозділам.

— Саме тут допоможе експертиза Сергія… Додаткове навчання, аналіз операцій, обмін досвідом — ми вдосконалимо всі процеси, спираючись на якісні дані з фронту та фідбек військових, – пояснив Федоров.

Глава Міноборони додав, що має спільне бачення зі своїм радником щодо цих питань.

Фото: Михайло Федоров

