До 10 червня 2026 року потрібно оцифрувати трудові книжки, перевівши паперові записи про трудову діяльність у електронний формат. Ця вимога запроваджена для створення єдиного електронного реєстру, що спрощує облік трудового стажу, розрахунок пенсій і доступ до даних працівників без потреби у паперових документах.

Як перевірити, чи оцифрована трудова книжка працівника, читайте в нашому матеріалі.

Як перевірити, чи оцифрована трудова книжка на порталі Пенсійного фонду

Чи оцифрована трудова книжка, можна перевірити через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. Подати сканкопію трудової книжки для внесення до електронного реєстру може як сам працівник, так і страхувальник (роботодавець).

Після завершення процедури всі відомості про результати оцифрування трудової книжки та трудову діяльність автоматично відображаються в особистому кабінеті користувача на порталі Пенсійного фонду.

Оцифрування трудової книжки: як перевірити

Для входу в особистий кабінет можна використати:

кваліфікований електронний підпис (КЕП);

BankID — авторизація через банк за номером картки;

Дія.Підпис.

Після авторизації потрібно перейти до розділу Електронна трудова книжка (розташований у меню зліва на головній сторінці).

У цьому розділі є кілька вкладок:

Дані ЕТК, що показують записи трудової книжки, сформовані автоматично на основі звітів роботодавців (починаючи з 1 січня 1998 року);

Відцифрована ЕТК, яка містить дані, внесені після обробки наданої сканкопії паперової книжки;

Сканкопії трудової книжки, що зберігають подані файли зображень сторінок трудової книжки.

На головній сторінці кабінету відображаються підсумкові дані про страховий стаж, який обчислюється автоматично згідно із законом України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Цей показник можна знайти у вкладці Страхові дані, наявні в РЗО, у полі Загальний страховий стаж.

Крім того, у розділі Мої звернення та Повідомлення користувач може відстежити статус свого звернення. Якщо під час опрацювання сканкопій виявлено помилки або невідповідності у записах трудової книжки, у системі з’являється коментар спеціаліста Пенсійного фонду з поясненням виявлених недоліків.

Джерело : Пенсійний фонд

