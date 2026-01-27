Через обстріли Росії багато українців втратили своє житло. Для людей, які опинилися в скруті та не мають змоги відновити домівку самостійно, держава виплачує компенсацію на ремонт або відновлення зруйнованого майна.

Але що робити, якщо житло оформлене на кількох людей? Хто подає заяву і чи потрібна згода всіх співвласників, читайте в нашому матеріалі.

Як отримати компенсацію за знищене або пошкоджене житло, якщо воно перебуває у спільній власності

Є суттєва різниця між ситуацією, коли житло пошкоджене, і коли воно знищене повністю, адже для цих випадків діють різні правила.

Якщо житло пошкоджене, то потрібна згода всіх співвласників. Це прямо передбачено підпунктом 7 пункту 13 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій.

Отже, якщо майно у спільній власності, для отримання компенсації на ремонт обов’язково потрібно підтвердження, що інші співвласники не заперечують.

Згоду можна надати в електронній формі через Дію або у паперовій формі з нотаріально засвідченим підписом, для подання комісії.

Якщо такої згоди немає, розгляд заяви можуть призупинити. Тобто без погодження між співвласниками кошти на відновлення не нададуть.

Якщо будинок оформлений на декількох людей – хто і як має подати на компенсацію за зруйноване житло в Дії

У разі повного знищення об’єкта діє інше правило. Воно прописане у статті 4 Закону України Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна. Заяву може подати кожен співвласник окремо або ж один із співвласників.

Якщо звертається лише один, заява вважається поданою від імені всіх, якщо інші не подали заперечень. Розмір компенсації визначають пропорційно частці кожного у праві власності.

Хто має подати заявку на компенсацію за зруйноване житло, якщо будинок оформлений на декількох людей серед яких дитина

В такому випадку усе відбувається через законного представника. Коли житло пошкоджене, то отримувачем коштів визначають одного повнолітнього дієздатного співвласника, але згоду на це надає представник дитини або недієздатної особи.

Коли житло знищене, то компенсацію може отримати:

один із дорослих співвласників

або законний представник дитини

Представник також має право подати заперечення, якщо не погоджується, щоб гроші отримував інший співвласник. У такому випадку виплата може ділитися між ними відповідно до часток.

Мова йде про тих, хто офіційно записаний у правовстановлюючих документах. Це не стосується ситуацій, де право спільної сумісної власності виникає автоматично, наприклад, у подружжі без виділених часток.

