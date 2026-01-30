Президент України Володимир Зеленський заявив, що прямих домовленостей між Україною та Росією щодо енергетичного перемир’я не було, однак Київ готовий до дзеркальних деескалаційних кроків.

Про це глава держави повідомив під час зустрічі з журналістами.

Зеленський про енергетичне перемир’я з Росією

За словами президента, під час переговорів в Абу-Дабі обговорювалися різні чутливі питання, а американська сторона окремо порушувала тему деескалації.

Зараз дивляться

Зеленський зазначив, що США запропонували демонструвати кроки з обох сторін щодо невикористання далекобійних засобів ураження, щоб створити більше простору для дипломатії.

Президент зазначив, що українська переговорна група консультувалася з ним, і підтвердив, що Україна готова дотримуватися дзеркального принципу.

– Якщо Росія не буде бити по нас, ми не будемо застосовувати відповідні кроки. Це можливість, а не домовленість, – наголосив Зеленський.

Він також уточнив, що наразі не існує жодної офіційної угоди про припинення вогню.

– Прямого діалогу, прямих домовленостей щодо цього між нами і Росією не було, – додав президент.

Про які об’єкти енергетики йдеться

Зеленський пояснив, що йдеться про всі об’єкти енергетичної інфраструктури.

– Якщо Росія не б’є по нашій енергетиці – генерувальній або будь-якій іншій – ми не будемо бити по їхній енергетиці, – зазначив він.

Президент наголосив, що Україна підтримує всі реальні ініціативи США, спрямовані на деескалацію та дипломатичне врегулювання війни.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що попросив президента Росії Володимира Путіна тимчасово припинити удари по Києву та інших українських містах під час сильних морозів.

За словами Трампа, Путін нібито погодився на тижневу паузу в обстрілах. Водночас у Кремлі офіційно не підтвердили існування таких домовленостей, а деталі можливого мораторію залишаються незрозумілими.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.