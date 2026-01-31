У метро Києва зранку фіксуються перебої зі світлом – на деяких станціях зникло освітлення, не працюють ескалатори.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Знеструмлення у метро Києва

За його словами, у Києві та у багатьох містах України сталися аварійні вимкнення електроенергії.

Зараз дивляться

Рух метро Києва зупинили через низьку напругу в мережі. Підземні станції метрополітену зараз можуть працювати як укриття – на резервному живленні станцій.

– Через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів у метрополітені тимчасово зупинили рух поїздів і роботу ескалаторів, – повідомили у Київському метрополітені.

У ДТЕК повідомили, що у Києві та на Київщині застосовані екстрені вимкнення світла, графіки не діють.

У метро Харкова також повідомили про тимчасове зупинення руху поїздів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.