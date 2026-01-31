На прохання Міністерства оборони України компанія SpaceX вжила контрзаходів для обмеження використання супутникового інтернету Starlink на ворожих БпЛА.

Про це заявив у Facebook радник міністра оборони з технологічних напрямів Сергій Бескрестнов (Флеш).

SpaceX почала протидіяти Шахедам на Starlink

– Багато користувачів системи супутникового зв’язку Starlink в Україні вже спостерігають перші контрзаходи, які SpaceX вжив на прохання Міністерства оборони України, – зазначив він.

Радник зазначив, що не може публічно озвучувати все, що буде зроблено у цьому напрямку, проте він наголосив, що ці дії спрямовані на єдину мету – захист українців та об’єктів інфраструктури від загрози з боку ударних дронів ворога.

Бескрестнов зазначив, що ці рішення є тимчасовими і “будуть замінені глобальним, продуманим рішенням, на яке знадобиться час”.

Окрім того, за словами Флеша, існує проблема зі збором інформації про користувачів мережі Starlink в Силах оборони.

– Не приховую, такі спроби вже були, але багато солдатів, які використовують волонтерські Старлінкі та особисті Старлінкі, не хотіли подавати інформацію командуванню. Раптом командир забере, або новий не дасть, або ще щось. Ми обов’язково придумаємо спосіб, як зібрати інформацію по Армії, так щоб солдати довірили нам цю інформацію, – додав радник.

Нагадаємо, 29 січня міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Міноборони разом з SpaceX розв’язують проблему використання систем супутникого зв’язку на російських дронах.

Нещодавно експерт з безпілотної авіації Павло Кащук повідомив, що росіяни почали серійно встановлювати термінали Starlink на свої ударні дрони.

