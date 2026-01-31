По просьбе Министерства обороны Украины компания SpaceX приняла контрмеры для ограничения использования спутникового интернета Starlink на вражеских БпЛА.

Об этом заявил в Facebook советник министра обороны по технологическим направлениям Сергей Бескрестов (Флеш).

SpaceX начала противодействовать Шахедам на Starlink

— Многие пользователи системы спутниковой связи Starlink в Украине уже наблюдают первые контрмеры, которые SpaceX принял по просьбе Министерства обороны Украины, — отметил он.

Советник отметил, что не может публично озвучивать все, что будет сделано в этом направлении, однако он подчеркнул, что эти действия направлены на единственную цель — защиту украинцев и объектов инфраструктуры от угрозы со стороны ударных дронов врага.

Бескрестов отметил, что эти решения временные и “будут заменены глобальным, продуманным решением, на которое понадобится время”.

Кроме того, по словам Флеша, существует проблема со сбором информации о пользователях сети Starlink в Силах обороны.

— Не скрываю, такие попытки уже были, но многие солдаты, которые используют волонтерские Старлинки и личные Старлинки, не хотели подавать информацию командованию. Вдруг командир заберет, или новый не даст, или еще что-то. Мы обязательно придумаем способ, как собрать информацию по Армии, так чтобы солдаты доверили нам эту информацию, — добавил советник.

Напомним, 29 января министр обороны Михаил Федоров заявил, что Минобороны вместе с SpaceX решают проблему использования систем спутниковой связи на российских дронах.

Недавно эксперт по беспилотной авиации Павел Кащук сообщил, что россияне начали серийно устанавливать терминалы Starlink на свои ударные дроны.

