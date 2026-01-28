Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав засновника компанії SpaceX Ілона Маска заборонити росіянам використовувати супутники Starlink для ударів безпілотниками по Україні.

На особистій сторінці у соцмережі X глава МЗС Польщі попередив американського бізнесмена, що заробіток грошей на воєнних злочинах може зашкодити його бренду.

– Гей, велика людина, Ілоне Маску, чому б тобі не заборонити росіянам використовувати Starlinks для нанесення ударів по українських містах. Заробляння грошей на воєнних злочинах може завдати шкоди твоєму бренду, – написав Радослав Сікорський.

Глава МЗС Польщі поділився звітом Інституту вивчення війни (ISW), в якому зазначено, що російські війська все частіше використовують супутникові системи Starlink для збільшення дальності дії безпілотників БМ-35 для ударів по Україні.

У звіті йдеться про те, що дальність польоту БМ-35, оснащених Starlink, становить 500 кілометрів і охоплює більшу частину України, всю Молдову, а також частину Польщі, Румунії та Литви, якщо ці дрони запустити з Росії або окупованої української території.

Ілон Маск відповів на допис Сікорського, назвавши політика “імбецилом”.

– Цей слинявий імбецил навіть не розуміє, що Starlink є основою військового зв’язку України, – написав мільярдер в X.

У вересні 2024 року голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомляв, що російські окупанти встановили супутники Starlink на Shahed-136, що дає необмежену дальність зв’язку для БпЛА.