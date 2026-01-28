Сікорський звернувся до Маска через атаки РФ з допомогою Starlink: що відповів бізнесмен
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав засновника компанії SpaceX Ілона Маска заборонити росіянам використовувати супутники Starlink для ударів безпілотниками по Україні.
Сікорський звернувся до Маска
На особистій сторінці у соцмережі X глава МЗС Польщі попередив американського бізнесмена, що заробіток грошей на воєнних злочинах може зашкодити його бренду.
– Гей, велика людина, Ілоне Маску, чому б тобі не заборонити росіянам використовувати Starlinks для нанесення ударів по українських містах. Заробляння грошей на воєнних злочинах може завдати шкоди твоєму бренду, – написав Радослав Сікорський.
Глава МЗС Польщі поділився звітом Інституту вивчення війни (ISW), в якому зазначено, що російські війська все частіше використовують супутникові системи Starlink для збільшення дальності дії безпілотників БМ-35 для ударів по Україні.
У звіті йдеться про те, що дальність польоту БМ-35, оснащених Starlink, становить 500 кілометрів і охоплює більшу частину України, всю Молдову, а також частину Польщі, Румунії та Литви, якщо ці дрони запустити з Росії або окупованої української території.
Ілон Маск відповів на допис Сікорського, назвавши політика “імбецилом”.
– Цей слинявий імбецил навіть не розуміє, що Starlink є основою військового зв’язку України, – написав мільярдер в X.
У вересні 2024 року голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомляв, що російські окупанти встановили супутники Starlink на Shahed-136, що дає необмежену дальність зв’язку для БпЛА.