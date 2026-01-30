Наразі вже оприлюднено демонстраційні варіанти НМТ на 2026 рік. Український центр оцінювання якості освіти повідомив, що модель вступної кампанії визначена. Отже для вступу на перший курс ЗВО абітурієнти складатимуть національний мультипредметний тест.

Де знайти та як пройти демонстраційний варіант НМТ 2026, читайте в нашому матеріалі.

Демоваріант НМТ 2026, всі предмети: де пройти

У УЦОЯО зазначили, що тест не буде складнішим, ніж у попередні роки. Щоб краще підготуватися, навчитися правильно розподіляти час і зрозуміти, які теми потребують більшої уваги, вступникам радять пройти завдання демоваріантів НМТ 2026.

У цих матеріалах доступні не лише самі тести, а й відповіді до них, тож можна одразу перевірити свій результат. Також повідомляється, що під час виконання завдань із математики, фізики та хімії дозволено користуватися довідковими матеріалами. При чому, як на тренуваннях, так і під час реального тестування. Їх буде вбудовано в тестувальник.

Тим, хто хоче відчути реальний формат іспиту та ознайомитися з інтерфейсом, максимально наближеним до справжнього НМТ, пропонують скористатися платформою Всеукраїнська школа онлайн.

Там, окрім демо НМТ 2026, уже доступні тренувальні варіанти предметних тестів, які використовувалися раніше та оприлюднені разом із психометричними показниками.

Як пройти демонстраційний варіант НМТ 2026

Щоб потренуватися виконувати завдання на платформі ВШО, спочатку потрібно мати обліковий запис користувача.

Далі дійте так:

зареєструйтеся на платформі, якщо ще не маєте акаунта;

Курси у розділіоберіть навчальний курс для 10 або 11 класу;

демонстраційний варіант НМТ-2026 відкрийте потрібний тестовий розділ. Це може бутиабо варіанти тестів НМТ за 2025, 2024 чи 2023 роки (демонстраційні чи тренувальні);

натисніть Переглянути курс, після цього оберіть Зареєструйтеся. Так відкриється повний доступ до матеріалів і можливість виконувати тестові завдання.

Під час тренувань, як і на реальному тесті, дозволяється самостійно обирати порядок виконання завдань, повертатися до них і змінювати відповіді. Водночас на платформі немає обмеження часу, тому варто самостійно контролювати тривалість роботи.

Після завершення тестування можна переглянути свій результат у розділі Прогрес, де відображається кількість набраних балів, помилки та теми, які потребують доопрацювання.

Додатково тренуватися радять за матеріалами минулих років на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти, де доступні тематичні завдання та онлайн-тестування з часовими обмеженнями. Корисним також буде тренажер з історії України.

Також Український центр оцінювання якості освіти поінформував, що невдовзі оприлюднить загальну характеристику предметних тестів НМТ-2026 та схеми нарахування балів.

Тож абітурієнтам рекомендують стежити за офіційними оновленнями, щоб своєчасно отримувати актуальну інформацію та краще підготуватися до тестування.

