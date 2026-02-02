ЗСУ уразили пункти управління та склад боєприпасів РФ: подробиці від Генштабу
- Сили оборони України уразили ворожі пункти управління полкового та дивізійного рівнів у районі Курахівки.
- Водночас підрозділи ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів та пункти управління безпілотників у Донецькій і Запорізькій областях.
Сили оборони України уразили ворожі пункти управління та склад боєприпасів Росії на тимчасово окупованих територіях.
Інформацію про це підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ.
Удар по пунктах управління і складу боєприпасів РФ
Як зазначили у Генштабі, в ніч на 2 лютого підрозділи Сил оборони України завдали серії результативних ударів по об’єктах противника на тимчасово окупованих територіях України.
Зокрема, у районі Курахівки Донецької області уражено два пункти управління російських військ – полкового та дивізійного рівнів. У тому ж районі зафіксовано влучання у склад боєприпасів, що забезпечував підрозділи армії Росії.
Водночас Сили оборони України завдали ударів по пунктах управління безпілотників, що значно послаблює спроможності ворога. Зафіксовано ураження таких цілей у районах Успенівки та Гуляйполя Запорізької області.
Як зазначили у Генеральному штабі ЗСУ, наразі втрати російських окупантів уточнюються.