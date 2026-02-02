Сили оборони України уразили ворожі пункти управління та склад боєприпасів Росії на тимчасово окупованих територіях.

Інформацію про це підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ.

Удар по пунктах управління і складу боєприпасів РФ

Як зазначили у Генштабі, в ніч на 2 лютого підрозділи Сил оборони України завдали серії результативних ударів по об’єктах противника на тимчасово окупованих територіях України.

Зараз дивляться

Зокрема, у районі Курахівки Донецької області уражено два пункти управління російських військ – полкового та дивізійного рівнів. У тому ж районі зафіксовано влучання у склад боєприпасів, що забезпечував підрозділи армії Росії.

Водночас Сили оборони України завдали ударів по пунктах управління безпілотників, що значно послаблює спроможності ворога. Зафіксовано ураження таких цілей у районах Успенівки та Гуляйполя Запорізької області.

Як зазначили у Генеральному штабі ЗСУ, наразі втрати російських окупантів уточнюються.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.