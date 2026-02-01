ЗСУ уразили рембази та пункти управління дронами РФ: подробиці від Генштабу
- У ніч на 1 лютого Сили оборони України успішно атакували низку ворожих об’єктів, зокрема ремонтну базу на Запоріжжі, пункти управління дронами у Донецькій та Курській областях.
- За підтвердженням Генштабу ЗСУ, удари прийшлися по місцях зосередження живої сили окупантів у Брянській області, а масштаби втрат РФ уточнюються.
Сили оборони України уразили ремонтну базу, пункти управління безпілотниками та інші військові об’єкти російських військ.
Інформацію про це підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ.
Ураження ремонтної бази і пункту управління БпЛА РФ
За інформацією Генштабу, в ніч на 1 лютого підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці військових об’єктів на тимчасово окупованих територіях України та у Росії.
Зазначається, що у населеному пункті Розівка Запорізької області завдано ударів по ремонтній базі підрозділу зі складу інженерно-саперного полку російських окупантів.
За даними Генштабу, в Мирнограді Донецької області уражено пункт управління безпілотниками, командно-спостережного пункту роти та зосередження живої сили Росії.
Водночас вчора підрозділи Сил оборони України завдали ударів по пункту управління дронами російських військ у районі населеного пункту Некислиця Курської області РФ.
Крім цього, зафіксовано влучання по зосередженню живої сили у районі Троєбортного Брянської області Росії. Наразі уточнюються втрати російських окупантів і масштаби збитків.