Сили оборони України уразили ремонтну базу, пункти управління безпілотниками та інші військові об’єкти російських військ.

Інформацію про це підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ.

Ураження ремонтної бази і пункту управління БпЛА РФ

За інформацією Генштабу, в ніч на 1 лютого підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці військових об’єктів на тимчасово окупованих територіях України та у Росії.

Зазначається, що у населеному пункті Розівка Запорізької області завдано ударів по ремонтній базі підрозділу зі складу інженерно-саперного полку російських окупантів.

За даними Генштабу, в Мирнограді Донецької області уражено пункт управління безпілотниками, командно-спостережного пункту роти та зосередження живої сили Росії.

Водночас вчора підрозділи Сил оборони України завдали ударів по пункту управління дронами російських військ у районі населеного пункту Некислиця Курської області РФ.

Крім цього, зафіксовано влучання по зосередженню живої сили у районі Троєбортного Брянської області Росії. Наразі уточнюються втрати російських окупантів і масштаби збитків.

