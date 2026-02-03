Глава Міненерго Денис Шмигаль разом із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте відвідали одну з київських ТЕЦ, яку під час сильних морозів у ніч із 2 на 3 лютого атакували росіяни.

Шмигаль і Рютте відвідали пошкоджену київську ТЕЦ

– Показали пану Рютте жахливі наслідки цієї атаки. Ворог завдав ракетного удару по енергооб’єкту, який забезпечує теплом жителів міста. Це цивільний об’єкт. Обстріл був свідомим. Саме тоді, коли температура опустилася до -25°C, – заявив міністр.

Він повідомив, що у ніч на 3 лютого росіяни випустили п’ять балістичних ракет по цій ТЕЦ. Очільник Міненерго зазначив, що “цьому злочину має бути надана належна оцінка”.

– Наголосили на цьому разом із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. У розмові з паном Рютте акцентували увагу на важливості посилення захисту об’єктів тепло- та електропостачання. Системи ППО та ракети до них. Важливо забезпечити своєчасне постачання зброї, адже Росія нарощує своє виробництво, – підсумував він.

Масована атака на Україну 3 лютого

У ніч на 3 лютого Росія масовано вдарила по Києву та Київській області балістичними ракетами та дронами-камікадзе.

У столиці пошкоджено кілька багатоповерхівок на лівому та правому берегах Дніпра, виникли пожежі, є постраждалі.

Компанія ДТЕК повідомила, що в ніч на 3 лютого війська РФ завдали найпотужнішого удару по енергосистемі з початку року.

Цієї ночі РФ застосувала різні види балістичних ракет, крилаті ракети та дрони для ударів по багатоповерхівках, теплоелектроцентралях, а також ТЕЦ і ТЕС, що працювали в режимі обігріву районів у Києві, Харкові та Дніпрі.

Основними напрямками удару були Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Вінниччина, Одещина.

Фото: Денис Шмигаль

