Шмигаль показав Рютте наслідки російської атаки на київську ТЕЦ
- У ніч на 3 лютого росіяни випустили п’ять балістичних ракет по київській ТЕЦ.
- Денис Шмигаль та Марк Рютте відвідали пошкоджену ТЕЦ і обговорили посилення захисту об’єктів тепло- та електропостачання України.
Глава Міненерго Денис Шмигаль разом із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте відвідали одну з київських ТЕЦ, яку під час сильних морозів у ніч із 2 на 3 лютого атакували росіяни.
Шмигаль і Рютте відвідали пошкоджену київську ТЕЦ
– Показали пану Рютте жахливі наслідки цієї атаки. Ворог завдав ракетного удару по енергооб’єкту, який забезпечує теплом жителів міста. Це цивільний об’єкт. Обстріл був свідомим. Саме тоді, коли температура опустилася до -25°C, – заявив міністр.
Він повідомив, що у ніч на 3 лютого росіяни випустили п’ять балістичних ракет по цій ТЕЦ. Очільник Міненерго зазначив, що “цьому злочину має бути надана належна оцінка”.
– Наголосили на цьому разом із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. У розмові з паном Рютте акцентували увагу на важливості посилення захисту об’єктів тепло- та електропостачання. Системи ППО та ракети до них. Важливо забезпечити своєчасне постачання зброї, адже Росія нарощує своє виробництво, – підсумував він.
Масована атака на Україну 3 лютого
У ніч на 3 лютого Росія масовано вдарила по Києву та Київській області балістичними ракетами та дронами-камікадзе.
У столиці пошкоджено кілька багатоповерхівок на лівому та правому берегах Дніпра, виникли пожежі, є постраждалі.
Компанія ДТЕК повідомила, що в ніч на 3 лютого війська РФ завдали найпотужнішого удару по енергосистемі з початку року.
Цієї ночі РФ застосувала різні види балістичних ракет, крилаті ракети та дрони для ударів по багатоповерхівках, теплоелектроцентралях, а також ТЕЦ і ТЕС, що працювали в режимі обігріву районів у Києві, Харкові та Дніпрі.
Основними напрямками удару були Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Вінниччина, Одещина.
Фото: Денис Шмигаль