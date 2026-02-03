Нічна атака на Київ: руйнування в 5 районах, сталися пожежі, є троє постраждалих
Уночі проти 3 лютого російські окупанти здійснили атаку на Київ балістичними ракетами.
Про це повідомили у ДСНС України.
Атака на Київ 3 лютого: що відомо
За інформацією рятувальників, упродовж атаки на Київ під ударом були кілька районів столиці.
У Дніпровському районі на одній з адрес зафіксовано руйнування житлової п’ятиповерхівки, на іншій — пожежу на території закладу дошкільної освіти.
Також падали уламки на відкритій території без займання.
У Деснянському районі зафіксовані влучання на території однієї з адміністративних будівель та на відкритій місцевості.
У Дарницькому районі сталася пожежа та руйнування на 26-му поверсі багатоповерхівки — постраждала одна людина.
Крім того, пошкоджені фасад і вікна житлового будинку. На іншій локації загорілася та зазнала руйнувань складська будівля.
У Печерському районі внаслідок влучання по території автозаправної станції пошкоджені її будівля, чотири припарковані автомобілі, лінія електропередачі та дорожнє покриття.
У Шевченківському районі сталося займання багатоповерхівки — двоє людей дістали травми.
За даними рятувальників, станом на ранок всі пожежі ліквідовані.
Загалом унаслідок атаки на Київ 3 лютого постраждали троє людей.
Наразі триває ліквідація наслідків атаки.
Нагадаємо, що після перших вибухів у Києві очільник КМВА Тимур Ткаченко заявляв, що ворог атакував столицю балістичними ракетами.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 14401-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.